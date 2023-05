Spaanse media duiken op opvallende conclusie van BeIN Sports bij goal City

Er is discussie ontstaan over de geldigheid van de treffer van Kevin De Bruyne in de halve finale tegen Real Madrid. De Belg van Manchester City zorgde op uiterst fraaie wijze voor de 1-1, maar volgens BeIN Sports had de treffer niet mogen tellen. De sportzender claimt namelijk dat de bal in de aanloop naar de goal de zijlijn had gepasseerd. Spaanse media als Marca, AS en Mundo Deportivo hebben de beelden van BeIN Sports gretig gedeeld op hun sociale mediakanalen.

Eduardo Camavinga leidde de gelijkmaker onbedoeld in door tweemaal balverlies te leiden. Even voor het tweede balverliesmoment van de Fransman wist City de bal ternauwernood binnen te houden bij een moment aan de zijlijn. BeIN Sports twijfelt echter ten zeerste of het doelpunt had mogen worden goedgekeurd en toont met een eigen animatie aan dat de bal de zijlijn nipt volledig gepasseerd is.

Volgens BeIN Sports had de treffer van De Bruyne niet mogen tellen.

De treffer van De Bruyne bleef echter 'gewoon' staan, waardoor beide ploegen uiteindelijk genoegen moesten nemen met een remise. Eerder in het duel zorgde Vinícius Júnior voor de openingstreffer, door vanaf een meter of twintig heerlijk in de kruising te schieten. Na rust was Real de bovenliggende partij, maar kwam City dankzij De Bruyne langszij. De spelmaker speelde een uitstekende wedstrijd en werd na afloop gekroond tot Man of the Match.

??? "The VAR normally should check if the goal is regular or not, in a situation like that - they have to intervene. They did not go far enough back to check." FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger has his say on @ManCity's equaliser...#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/xM67s3gY2v — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023

Arsène Wenger en Ruud Gullit

In de studio van BeIN Sports bespreken meerdere analisten het opvallende moment. Zo zegt Arsène Wenger, tegenwoordig Chief of Global Football Development bij de FIFA: "Normaal gesproken moet de VAR checken of een doelpunt geldig is of niet. In een situatie als deze moet er ingegrepen worden. Ze hebben niet ver genoeg teruggekeken om te kijken of de bal uit was of niet." De Fransman stelt daar echter wel een kanttekening bij. "Normaal gesproken kan de VAR geen momenten checken bij de zijlijn. Alleen bij de doellijn."

Ruud Gullit richt zich op de official die het dichtst op de situatie stond. "We hebben ook nog een assistent-scheidsrechter", zegt Gullit, die erop gewezen wordt dat het moment heel moeilijk waar te nemen is met het blote oog. "In dit geval is hij de enige oplossing", antwoordt hij. Er zit een chip in de bal om te bepalen of de bal een doellijn is gepasseerd, maar dat is niet het geval bij twijfelachtige momenten op de zijlijn.

Door het gelijkspel is er nog niets te zeggen over welke ploeg de finale haalt. De return in het Etihad Stadium staat voor woensdag 17 mei op het programma. Vorig seizoen namen beide grootmachten het ook al tegen elkaar op in de halve finale en toen eindigde het duel in Manchester in 4-3. Het bleek echter niet genoeg voor een finaleplaats, daar Real zich na een spectaculaire return verzekerde van de finale, die het zou winnen van Liverpool (1-0).