'Virgil van Dijk kan bij jawoord bestbetaalde verdediger worden; contact gelegd'

Virgil van Dijk staat in de nadrukkelijke belangstelling van Al-Nassr, zo meldt Marca. De club wil van de aanvoerder van Oranje de bestbetaalde verdediger ter wereld maken en heeft volgens de Madrileense sportkrant zelfs al contact gelegd met Van Dijk en diens zaakwaarnemer.

"Al-Nassr bereidt de klapper van de transfermarkt voor", schrijft Marca in zijn berichtgeving. Van Dijk zou al een ontmoeting hebben gehad met de clubleiding van Al-Nassr, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Saudi Pro League en met de komst van Van Dijk een grotere kans denkt te maken om de landstitel komend seizoen wel te veroveren.

Dinsdagavond had de zaakwaarnemer van Van Dijk een ontmoeting met afgevaardigden van Al-Nassr. Daarbij zou een contractvoorstel op tafel zijn gelegd. Wat de verdediger precies zou kunnen verdienen wordt niet duidelijk, wel zou Van Dijk bij zijn jawoord de best verdienende verdediger ter wereld worden.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe Van Dijk zelf tegenover een mogelijke transfer naar Al-Nassr aankijkt. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en Celtic staat tot medio 2025 onder contract bij Liverpool, waar hij is uitgegroeid tot clublegende en komend seizoen, in principe, gaat samenwerken met Arne Slot.

Al-Nassr heeft grootse plannen en heeft ook zijn zin gezet op Wojciech Szczesny. De club heeft al gesproken met Juventus, waar de Pool nog tot medio 2025 vastligt. Zelf zou hij willen blijven, maar dat verandert mogelijk nog. Juventus is namelijk druk bezig om Michele Di Gregorio over te nemen van AC Monza.

Bij Al-Nassr zou Van Dijk een centrum kunnen vormen met Aymeric Laporte. Ook onder meer Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Otávio en Alex Telles staan onder contract bij de ambitieuze Saudi's.

Van Dijk focust zich momenteel op het EK met het Nederlands elftal, dat hij in Duitsland naar glorie hoopt te leiden. Oranje begint het eindtoernooi op zondag met een wedstrijd tegen Polen. Daarna volgen wedstrijden tegen Frankrijk en Oostenrijk.

