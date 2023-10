Spaanse kranten eensgezind over de zwakste man op het veld bij PSV - Sevilla

Woensdag, 4 oktober 2023 om 11:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:05

De Spaanse kranten richten hun pijlen op Daniele Orsato na het 2-2 gelijkspel van Sevilla tegen PSV in de Champions League.

Onder meer Mundo Deportivo doet zijn beklag over het optreden van de Italiaanse arbiter. "Orsato keurde een legaal doelpunt van Pedrosa af gaf PSV een zeer dubieuze strafschop toen Sergio Ramos een lichte overtreding beging in zijn eigen strafschopgebied", oordeelt de Spaanse krant, om er aan toe te voegen dat Orsato wel erg op de hand was van de thuisclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Orsato is ook de gebeten hond in de analyse van AS, dat eveneens constateert dat de arbitrage PSV goed gezind was. "Sevilla weerstond de druk van PSV prima, maar was niet opgewassen tegen de 'thuisfluiter' Orsato. De UEFA ziet dergelijke arbiters graag en Orsato is een van de meest trouwe studenten." De afgekeurde goal van Sevilla en de penalty voor PSV worden omschreven als 'controversieel'.

Volgens Marca nam Orsato in het Philips Stadion louter beslissingen in het nadeel van de Europa League-winnaar van afgelopen seizoen. "Alle cruciale beslissingen waren tegen Sevilla, maar dan ook echt alle. Het was een bizarre avond in Eindhoven met kansen voor beide doelen, een afgekeurd doelpunt van Pedrosa en een zeer discutabele strafschop voor PSV."

Waar bijna alle Spaanse media vernietigend zijn over Orsato, is Sport een stuk milder. "Sevilla mocht even aan een beloning denken wat het eigenlijk niet verdiende. Door twee fouten van Sergio Ramos werden twee kostbare punten verspeeld. De goals van Gudelj and En-Nesyri zorgden voor slechts een punt voor Sevilla in Eindhoven."

El País zag vooral een zwak optreden van Sevilla op Nederlandse bodem. De Spaanse krant schrikt met name van het verschil in intensiteit en energie tussen beide Champions League-deelnemers. "Het speelplan, toeslaan op de counter, kwam nooit tot uiting. Sevilla had dinsdag het op een na oudste team ooit in de Champions League, met vier spelers die ouder zijn dan 35."

Volgens Diario de Sevilla kon Sevilla nauwelijks een vuist maken tegen het dynamische aanvalsspel van PSV. "Afgezien van het thuisfluiten van Orsato viel vooral het dynamische spel van Noa Lang op de flanken op. En zoals bijna altijd in Europese wedstrijden maakte de tegenstander van Sevilla een frissere indruk en was PSV in balbezit eigenlijk heer en meester."