Spaanse kranten benoemen massaal grote fout Frenkie de Jong bij FC Barcelona-Celta de Vigo

Frenkie de Jong ging in de fout tijdens zijn 250ste duel namens FC Barcelona. De middenvelder taxeerde een lange bal verkeerd, waarna Borja Iglesias de 1-2 kon aantekenen. Het werd zelfs 1-3 voor Celta de Vigo, dat desondanks in extremis met 4-3 verloor van de koploper. De Spaanse kranten zijn na afloop niet mild voor de blunderende De Jong.

Volgens Mundo Deportivo is het voor De Jong een duel om snel te vergeten. ''Het was ver verwijderd van het niveau dat hij in de afgelopen weken liet zien. Celta de Vigo hield de as gesloten, waardoor De Jong niet kon doorstoten naar voren toe. En bij de 1-2 ging hij ernstig in de fout. Het enige positieve is dat De Jong tot het einde keihard bleef werken.''

SPORT rept over een 'soft' optreden van De Jong op eigen veld. ''Hij had de taak het centrum gesloten te houden, zodat Iglesias niet gevaarlijk kon worden. Maar Frenkie leunde te veel op Pedri. En na rust stond Barcelona na zijn fout met 1-2 achter.'' De Spaanse krant deelt als rapportcijfer een 4 uit aan de Nederlander.

Volgens Marca verdient De Jong een 6 voor zijn optreden van zaterdag. De eerste helft krijgt een 4. Opvallend, want de middenvelder ging pas na rust in de fout. ''Direct na rust ging De Jong in de fout, maar qua spel werd hij in de tweede helft steeds beter. Hij liet zich naarmate de tijd vorderde steeds meer gelden.''

De rapporteur van AS vond De Jong redelijk anoniem opereren tegen Celta de Vigo. ''Hij leverde meer ballen in dan normaal en had geen grip op de wedstrijd. De tweede goal van Iglesias na rust is volledig op zijn conto te schrijven.''

Ondanks de fout van De Jong zegevierde Barcelona met 4-3, na een 1-3 achterstand. Raphinha knalde in de 98ste minuut raak vanaf elf meter, waardoor Barcelona volledig op kampioenskoers blijft liggen.

Na afloop van het doelpuntenspektakel poseerde De Jong met zijn ploeggenoten. De Nederlander deed dat met een shirt met daarop 250 daarop, als verwijzing naar het aantal duels voor Barcelona.