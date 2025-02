Spaanse krant rekent uit hoeveel punten FC Barcelona minder had gehad zonder VAR

FC Barcelona en Rayo Vallecano namen het maandagavond tegen elkaar op in het Estadi Olímpic Lluís Companys. De Catalanen vochten zich naar een krappe 1-0-zege, maar zonder controverse was deze niet. Scheidsrechter Mario Melero López was de meest besproken man na de wedstrijd na twee discutabele beslissingen.



De dubieuze beslissingen vonden allemaal al in de eerste helft van de wedstrijd plaats. Het eerste moment ontstond bij een hoekschop voor Barcelona. Iñigo Martínez was mee naar voren en werd gedekt door Pathé Ciss. Bij het inlopen greep Ciss naar de middel van de Spanjaard en zo ging hij naar de grond. In eerste instantie floot López niet, maar na de beelden terug te hebben gekeken, ging de bal toch op de stip. Deze werd benut door Robert Lewandowski, en zo werd het 1-0.



Eerder mocht Barça ook al niet klagen met de arbitrage. Na vijftien minuten spelen hield Héctor Fort, de rechtsachter van Barcelona, ook al erg opzichtig vast in de zestien. Voor een penalty werd echter niet gefloten.



Niet veel later, in de 43ste minuut, komt Vallecano op 1-1. Dit doelpunt werd echter na enige twijfel bij de grensrechter afgevlagd. De reden hiervoor was hinderlijk buitenspel van spits Randy Nteka. De Angolees leek Martínez te blokkeren, waardoor doelpuntenmaker Jorge de Frutos vrij door kon lopen richting de keeper. Het afgekeurde doelpunt resulteerde in veel geklaag aan de kant van de club uit Madrid.



Marca vindt de keuzes van de scheidsrechter opmerkelijk. “Melero López was de hoofdrolspeler met twee beslissingen die de wedstrijd bepaalden. Rayo vocht voor wat het waard was, maar twee controversiële beslissingen zorgden ervoor dat de Catalanen konden winnen.”



Bij AS was de verbazing zo groot dat er zelfs een ranglijst is opgesteld van de LaLiga zonder de aanwezigheid van de VAR. “Zonder de VAR zou Real Madrid bovenaan staan en Barcelona derde. Real zou zelfs negen punten los staan van Barcelona. Je kunt dus wel zeggen dat de VAR de competitie op zijn kop heeft gezet.”



De Catalaanse krant Mundo Deportivo had, zoals verwacht, wat minder moeite met de beslissingen van de arbitrage. Voormalig LaLiga-scheidsrechter César Barrenechea Montero noemde het ‘goede arbitrage met behulp van de VAR’. Mundo somt het dan ook op als volgt: “Door zich goed aan te passen aan de eisen van een lastige wedstrijd, had hij te allen tijde controle over de wedstrijd en nam hij de juiste beslissingen.”



Barcelona komt na de overwinning weer terug op een gedeelde eerste plek. Samen met aartsrivaal Real Madrid hebben beide teams nu 51 punten uit 24 wedstrijden. Aanstaande zaterdag staat voor Barcelona de volgende wedstrijd op het programma. Dan gaat de club op bezoek bij de nummer zeventien van de competitie, Las Palmas.