Spaanse krant rekent af met speler van Oranje en noemt zijn gedrag 'tegen het onsportieve aan'

Mundo Deportivo heeft in een column uitgehaald naar Bart Verbruggen. De Spaanse sportkrant noemt het gedrag van de doelman van het Nederlands elftal bij de strafschoppenreeks ‘onsportief’.

Verbruggen is dit seizoen de onbetwiste doelman van Brighton & Hove Albion. De sluitpost stond tot dusver al dertig wedstrijden onder de lat bij the Seagulls. Bondscoach Ronald Koeman weet besloot hem dan ook twee duels tegen Spanje in de basis te posteren.

Waar Verbruggen in De Kuip niet vrijuit ging bij de doelpunten van Spanje, gold hij tijdens de return in Valencia als een van de uitblinkers aan de zijde van het Nederlands elftal.

De 22-jarige Verbruggen wist maar liefst drie grote kansen (twee voor Nico Williams en één voor Mikel Oryazabal) te keren en maakte grote indruk op de Spaanse media. Ook pakte hij de penalty van Lamine Yamal in de strafschoppenreeks.

“Zijn prestaties tussen de palen staan in schril contrast met zijn arrogantie tijdens de strafschoppen. Hij ging telkens provoceren, maar wist er uiteindelijk slechts één tegen te houden. De manier waarop hij tegenstanders uitdaagt was tegen het onsportieve aan”, aldus de Catalaanse krant.

Verbruggen is dinsdag sowieso hot in de Spaanse media. Sport schreef dinsdagochtend dat de doelman op het lijstje van FC Barcelona staat. De club ziet de Nederlander als optie om in 2026 het keepersgilde te komen versterken.

Verbruggen ligt nog tot medio 2028 vast in het zuiden van Engeland. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij momenteel een waarde van 25 miljoen euro.