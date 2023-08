Spaanse internationals reageren ontstemd op aanblijven bondsvoorzitter

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 14:36 • Bart DHanis • Laatste update: 14:39

De positie van Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, was eigenlijk onhoudbaar geworden nadat hij speelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf tijdens de ceremonie na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0). Marca meldde daarom ook dat Rubiales vrijdag zou gaan aftreden als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Nu heeft Rubiales vrijdagochtend een toespraak gegeven waarin hij duidelijk zegt niet te zullen opstappen. "Ik zal niet aftreden. Ik zal tot het einde vechten." Dat laatste is bij veel prominenten uit het (Spaanse) voetbal in het verkeerde keelgat geschoten.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Real Madrid-legende Iker Casillias is boos dat het de afgelopen vijf dagen niet over de overwinning van de Spaanse dames, maar meer over het kus-incident is gegaan. "We hadden nu moeten opscheppen over de meiden die ons de wereldtitel hebben gegeven, maar in plaats daarvan..." Ook Héctor Bellerín komt op Instagram met een statement. "Een narcist gelooft niet dat hij een fout kan maken. Hij liegt, manipuleert de waarheid en laat het slachtoffer zich schuldig voelen om zijn macht te behouden." David de Gea en Borja Igleasias lieten zich ook horen op social media.

Me sangran los oídos ???? — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023