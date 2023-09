Spaanse bond ontslaat Vilda zestien dagen na WK-winst; opvolger al bekend

Dinsdag, 5 september 2023 om 19:38 • Bart DHanis • Laatste update: 19:39

De Spaanse voetbalbond heeft Jorge Vilda ontslagen als trainer van het vrouwenelftal, zo melden verschillende Spaanse media dinsdagmiddag. Een ontslag van Vilda, die zestien dagen geleden nog beslag legde op de wereldtitel, hing al langer in de lucht. Veel speelsters zouden ontevreden zijn over zijn manier van werken en weigerden nog voor het Spaanse elftal uit te komen. De opvolger van Vilda is zijn eigen assistent: Montserrat Tomé.

Mundo Deportivo schrijft dinsdag dat Vilda met een telefoontje op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Onverwachts moet het belletje niet geweest zijn: vijftien speelsters weigerden na het WK om voor Spanje te spelen zolang hij voor de groep stond bij de ploeg. Ook stapten maar liefst elf leden van zijn technische staf op na de gewonnen WK-finale (1-0).

Hoewel de Spaanse bond zijn ontslag dinsdagavond in een persconferentie pas officieel bekend gaat maken, kwam het eerder op de dag wel al met een statement op de website. In dit statement deed de bond afstand van alle incidenten na de finale van het WK en verontschuldigde het zich tegenover de voetballerij en de samenleving voor het getoonde gedrag.

Daarmee doelt de bond op het kus-incident dat plaatsvond tussen bondsvoorzitter Luis Rubiales en Jenni Hermoso. De voorzitter zoende Hermoso bij de huldiging op haar mond, waarna de speelster aangaf dat ‘niet leuk te vinden’. Rubiales weigerde vervolgens op te stappen en vond dat hij onterecht in een kwaad daglicht werd gezet. Inmiddels is Rubiales geschorst.

Update 19:34 uur

Inmiddels is bekend wie de opvolger van Vilda wordt: Tomé. Zij was de afgelopen jaren al de assistent van Vilda bij de Spaanse ploeg, maar wordt nu dus doorgeschoven. De 41-jarige Tomé is daarmee de eerste vrouwelijke bondscoach ooit van Spanje. Zelf speelde ze tijdens haar actieve carrière voor onder meer FC Barcelona en Levante.

