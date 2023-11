Spaan trekt vergelijking: ‘Hoe oud was Van Persie toen hij 20 goals maakte?’

Maandag, 13 november 2023 om 13:35 • Lars Capiau • Laatste update: 13:52

Het medialandschap raakt niet uitgepraat over Brian Brobbey. Waar Pierre van Hooijdonk de fysiek sterke spits nog beoordeelde met een onvoldoende na de wedstrijd tegen Almere City (2-2) en ook Willem van Hanegem hem beschuldigde voor de tegengoal, zijn columnisten Henk Spaan en Hugo Borst juist lovend.

Spaan kan zich namelijk absoluut niet vinden in de kritiek op Brobbey. Op X schrijft hij tijdens de uitzending van Studio Voetbal: "Het gaat weer eens over Brobbey. Allemaal flauwekul mensen", stelt Spaan.

"Hoe oud was Robin van Persie toen hij 20 plus goals begon te maken? Pierre lult maar wat", sneert de columnist van Het Parool naar Van Hooijdonk.

'Brobbeyist'

Borst is een 'Brobbeyist', zoals hij dat zelf noemt. De columnist is kritisch op Ronald Koeman, die zich afvroeg 'wat Brobbey had gedaan bij de clubs waar hij zat'. "Wat had Koeman bezield om in zijn functie van bondscoach spelers te gaan beoordelen op televisie?", vraagt Borst zich bij Rondo hardop af.

"Donderdag tegen Brighton & Hove Albion raakte Brobbey met één trap twee palen. Tegen Almere City scoorde de weer goed spelende Brobbey niet. Wel twee assists. Hopelijk corrigeert Koeman zichzelf en stelt hij Brobbey op tegen Gibraltar en Ierland", besluit Borst.

Van Hooijdonk

Van Hooijdonk gaf zondagavond bij Studio Voetbal aan dat hij weliswaar genoot van de balvastheid van Brobbey, maar dat zijn algehele spel nog wel wat te wensen overliet. Derhalve beoordeelde de oud-topspits de Ajacied met een onvoldoende.

"Het is sneu voor die jongen, maar hij is een spits en hij moet scoren. Hij heeft ontzettend veel goede dingen gedaan in deze wedstrijd, maar hij is nummer 9 bij Ajax en hij mist een honderd procent kans", zei de analist bij Studio Voetbal.

Van Hanegem wees Brobbey aan als hoofdschuldige bij de 2-2 van Almere City. Benjamin Tahirovic veroorzaakte met een ongelukkige sliding een strafschop, maar balverlies op het middenveld van Brobbey ging daar aan vooraf.