Southampton degradeert uit Premier League na nederlaag bij Spurs; Chelsea niet langs Brentford

Southampton is officieel gedegradeerd uit de Premier League. The Saints hadden tegen Tottenham Hotspur minimaal een punt nodig om theoretisch kans te houden op handhaving, maar slaagde daar mede door een dubbelslag van Brennan Johnson niet in: 3-1. Chelsea kwam tegelijkertijd niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Brentford.

Tottenham Hotspur - Southampton 3-1

In de dertiende minuut slaagde Southampton er niet in om de opkomende linksback Djed Spence te stuiten. De Engelsman bereikte de achterlijn en legde terug op Johnson, die keihard uithaalde en zijn inzet hoog in het doel zag verdwijnen: 1-0.

Even na een half uur spelen werd een treffer van Lucas Bergvall afgekeurd wegens buitenspel, maar nog voor rust zou het 2-0 staan. James Maddison bracht de bal met veel gevoel bij Johnson, die net geen buitenspel stond en met een bekeken voetbeweging raak prikte.

In de slotfase werd het nog heel even spannend, door de aansluitingstreffer van Mateus Fernandes. Het laatste woord was diep in blessuretijd voor Tottenham, dat via een benutte strafschop van Mathys Tel een 3-1 zege boekte.

Met de drie punten stijgt Spurs naar de dertiende plaats. Southampton, dat tien punten heeft, kan nummer zeventien Wolverhampton Wanderers niet meer bijhalen.

Brentford - Chelsea 0-0

Chelsea wist ondertussen niet te winnen van Brentford. De ploeg van manager Enzo Maresca mocht van geluk spreken dat het halverwege geen 1-0 stond, daar Yoane Wissa, Mikkel Damsgaard en Kristoffer Ajer goede kansen lieten liggen.

Na rust creëerde Chelsea meer, onder meer via Reece James, Pedro Neto en Cole Palmer, maar ook the Blues wisten het net niet te vinden. Het bleef bij 0-0, waarmee nummer vier Chelsea nu meer verliespunten heeft dan nummer vijf Manchester City, dat het later op de dag opneemt tegen Manchester United.

Brentford is op plek twaalf een stabiele middenmoter. Europees voetbal lijkt echter niet meer mogelijk met een achterstand van negen punten op de nummer zes, Aston Villa.