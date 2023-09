Sosa‘s nieuwe agent reageert op beschuldigingen: ‘Grootste onzin aller tijden’

Woensdag, 20 september 2023 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Arthur Beck ontkent met klem dat de transfer van Borna Sosa naar Ajax alleen mogelijk was geweest als de linksback op Deadline Day naar hem over zou stappen als zaakwaarnemer. Beck reageert tegenover Voetbal International vrij uitgebreid op de commotie die is ontstaan rond Sven Mislintat, directeur voetbalzaken bij Ajax. "Dat de transfer alleen met mij als zaakwaarnemer kon, is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb", aldus Beck.

Aan zowel De Telegraaf als NRC is die informatie echter wel degelijk bevestigd vanuit CAA Stellar Europe, het kantoor dat Sosa tot aan 31 augustus begeleidde. Sosa vertelde zijn vorige zaakwaarnemer Thies Bliemeister (van CAA Stellar) dat hij de overstap naar Ajax alleen met Beck kon maken, omdat Mislintat alleen zaken met Beck wilde doen en niet met CAA Stellar. "Het zijn vooral aannames", reageert Beck, die drie procent van de aandelen bezit van Mislintats databedrijf Matchmetrics GmbH. Daarmee zou volgens de NOS sprake zijn van belangenverstrengeling.

"Ik ken Borna (Sosa, red.) al heel lang en was één van meerdere agenten die werk gedaan heeft voor hem", reageert Beck. "Ik mocht namens de speler praten met meerdere clubs, ook Ajax. Een paar weken eerder heb ik hem aangeboden bij Ajax. Ik heb aangegeven dat er meerdere opties waren en dat als Sven hem zou willen, er snel gehandeld moest worden."

Opmerkelijk genoeg beweert Beck dat Sosa op voorspraak van Maurice Steijn naar Ajax werd gehaald. "Op de laatste dag van de transferperiode was het de trainer van Ajax die Borna toch wilde hebben, niet Sven. Daarna zijn we gaan praten en kwam er een deal tot stand." Volgens De Telegraaf deed Beck de onderhandelingen namens Ajax met VfB Stuttgart, maar volgens Beck klopt daar niets van. "Het is een leugen dat ik van Ajax een mandaat gekregen heb voor de transfers van Eduard Spertsyan en Borna Sosa. Niet van Ajax en ook niet van Sven. Ik weet niet waarom deze dingen geschreven zijn."