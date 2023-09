‘Sommige spelers van Manchester United vinden dat Ten Hag favorietjes heeft’

Het is onrustig bij Manchester United. De club van manager Erik ten Hag staat dertiende in de Premier League en verloor woensdag het eerste groepsduel in de Champions League van Bayern München (4-3). Volgens het lokale Manchester Evening News is er binnen de spelersgroep kritiek op de manager. De krant schrijft dat verschillende spelers hem beschuldigen van het hebben van ’favorietjes’ binnen de selectie.

Over welke spelers het gaat, wordt uit de berichtgeving niet duidelijk. Wel blijkt dat sommige spelers vinden dat zij ten opzichte van andere selectiespelers ‘te veel kritiek te verduren krijgen’. Daarnaast denken sommige spelers dat zij de tactische instructies die Ten Hag ze meegeeft moeilijker uitvoerbaar zijn door de afwezigheid van Antony. De Braziliaanse aanvaller is momenteel afwezig om de beschuldigingen van mishandeling ‘af te handelen’.

Jadon Sancho

Jadon Sancho, de vleugelspeler die twee weken geleden door Ten Hag disciplinair werd geschorst, keert komende zaterdag tegen Burnley niet terug in de wedstrijdselectie, zo heeft Ten Hag gezegd op het persmoment voorafgaand aan het duel. Volgens de in Haaksbergen geboren oefenmeester is een winterse transfer voor Sancho niet onbespreekbaar, al kan de 23-jarige aanvaller nog altijd terugkeren, indien hij zijn gedrag verbetert.

Verder is er ook goed nieuws voor fans van the Mancunians. Raphaël Varane, Mason Mount en Sofyan Amrabat zijn fit verklaard en kunnen zaterdagavond terugkeren in de basis. Amrabat kan dus mogelijk zijn debuut gaan maken tegen de ploeg van manager Vincent Kompany. De Marokkaans international werd op de slotdag van de transfermarkt op huurbasis overgenomen van Fiorentina.