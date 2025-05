Social media gaat helemaal los op de naam van het nieuwe stadion van Everton

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het nieuwe stadion van Everton, waarvan de naam heel veel losmaakt op social media.



Everton heeft het nieuwe stadion het ‘Hill Dickinson Stadium’ genoemd. Het bedrijf heeft betaald voor de naamrechten van het nieuw gebouwde stadion van de club.









Op X vragen fans van the Toffees zich meteen af hoeveel geld er is betaald voor deze deal. "Het maakt me niet uit hoe ze het stadion noemen, als we er geld voor goede spelers voor terug krijgen", reageert een fan. Supporters van Liverpool moeten vooral lachen om de naam.



Dickinson Hill is een advocatenkantoor uit Liverpool, iets waar menig fan van Everton blij mee is. "Tenminste een lokale onderneming in plaats van je ziel verkopen aan Qatar", reageert iemand.