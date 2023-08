Soap krijgt nieuwe wending: Mbappé toch weer welkom bij PSG

Zondag, 13 augustus 2023 om 11:07 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:38

Kylian Mbappé is weer terug bij Paris Saint-Germain. De wereldster werd tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen steevast buiten de selectie gelaten, mocht niet mee op tour door Japan en Zuid-Korea en was niet van de partij bij de eerste competitiewedstrijd van de Parijzenaren tegen Lorient (0-0). Inmiddels heeft de club Mbappé echter weer in de armen gesloten, zo maakt de club zondagochtend bekend in een statement. "Naar aanleiding van constructieve en positieve gesprekken is besloten om de speler weer toe te laten tot de training van het eerste elftal."

Voor de wedstrijd tegen Lorient sprak de club uitgebreid met zijn sterspeler. Die gesprekken zijn positief geweest, daar de clubleiding heeft besloten Mbappé weer mee te laten trainen. Of dit betekent dat Mbappé bij PSG gaat blijven, is nog niet bekend. Lang leek het erop dat de 24-jarige aanvaller definitief zou vertrekken. Als hij niet deze zomer verkocht zou worden, dan zou de aanvaller na dit seizoen wel transfervrij vertrekken. Een afscheid leek dus een uitgemaakte zaak.

De Spaanse krant AS meldde zondagochtend echter dat de optie dat Mbappé zijn contract gaat verlengen niet langer uitgesloten is. PSG zou al een contractvoorstel hebben gedaan, maar vooralsnog is deze naar de prullenbak verwezen. Wel is Mbappé bereid verder in gesprek te gaan met de clubleiding, om aan te horen wat zijn werkgever te bieden heeft. Deze wending is verrassend te noemen gezien de situatie waar de aanvaller en zijn club zich tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen nog in vonden.

De wereldster werd door zijn club uit de selectie gehouden om een transfer te forceren. PSG gaf de voorkeur aan een verkoop van de aanvaller deze zomer, daar hij anders in de zomer van 2024 transfervrij kon vertrekken. PSG zette Mbappé in de etalage, waarna interesse ontstond vanuit Saudi-Arabië. Al-Hilal deed een gigantisch bod op de rechtspoot, naar verluidt ter waarde van 300 miljoen euro, en deze werd geaccepteerd door de kampioen van Frankrijk. Mbappé zag echter geen heil in onderhandelen met Al-Hilal en dus ketste de transfer af.