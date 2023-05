‘Snurker’ Devyne Rensch reageert in interview op kritiek Marco van Basten

Zaterdag, 6 mei 2023 om 07:30 • Wessel Antes • Laatste update: 09:25

Ajax-verdediger Devyne Rensch kan zich vinden in de kritiek die Marco van Basten afgelopen maandag op hem uitte na de verloren finale van de TOTO KNVB Beker (1-1, 2-3 na strafschoppen) tegen PSV. De tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar noemde Rensch in Ziggo Sport-programma Rondo een ‘snurker eerste klas' door zijn twijfelachtige optreden bij het doelpunt van Thorgan Hazard. De twintigjarige verdediger weet zelf ook dat hij fout zat, zo zegt hij in De Telegraaf.

Ajax-trainer John Heitinga besloot Rensch tijdens de bekerfinale na rust binnen de lijnen te brengen voor Jorge Sánchez. Overtuigen kon de verdediger allerminst. Zo kreeg hij na een uur spelen een gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler en speelde hij een ongelukkige rol bij de treffer van Hazard. Van Basten verbaasde zich enorm over de Ajacied. “Wat denk je van die Rensch? Dat is natuurlijk ook een snurker eerste klas. Als hij niet uitglijdt, blokt hij die bal gewoon.”

In gesprek met journalist Mike Verweij herkent Rensch zich in de kritiek van Van Basten. “Hij heeft zeker gelijk. Ik keek goed wat Hazard ging doen en maakte fysiek contact. Maar ik verwachtte niet dat Xavi Simons de bal door de benen van Edson Álvarez zou spelen. Ik gleed uit, was uit balans, waardoor Hazard kon scoren.” Eerder dit seizoen ontving Rensch al vaker kritiek. “Deels terecht. Alleen is het helaas zo dat de kritiek drie keer zo hard is als Ajax de titel uit zicht verliest en helemaal geen prijzen pakt. Natuurlijk kunnen en moeten er dingen beter. Daar doe ik alles aan. Ik heb fouten gemaakt en daar baal ik zelf het meest van. Maar het is zeker niet zo dat ik een waardeloos seizoen speel.”

Rensch geeft aan dat het commentaar wel wat met hem doet. “Ik zou liegen als ik ’nee’ zeg. Natuurlijk is het lastig als mensen je superslecht vinden. Ik lees zo min mogelijk, maar toch krijg je het wel mee van anderen. Ik moet ermee dealen. Je weet nu eenmaal dat iedereen altijd een mening heeft over een speler van Ajax.” Toch houdt de rechtspoot geloof in een goed einde van het seizoen. “Als spelers hebben we vertrouwen in elkaar en we weten waar we het voor doen. We hebben het niet meer zelf in de hand, maar de enige kans om tweede te worden, is alle vier de wedstrijden te winnen. We geloven erin dat dit kan.”

Doel

De in Lelystad geboren verdediger heeft een duidelijk doel: zijn oude vorm terugvinden. Daar doet Rensch dan ook alles aan. “Ik blijf in mezelf geloven en hoop – als ik word geselecteerd – op het EK met Jong Oranje zelfvertrouwen te tanken. Na het EK ga ik met mijn team om me heen, een personal trainer, voedingsdeskundige en fysiotherapeut, hard aan de slag om optimaal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen. Ik kan niet wachten. Maar eerst moéten we tweede worden.”