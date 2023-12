Snel vertrek verwacht bij Feyenoord: â€˜Kijk eens naar zijn vorige clubsâ€™

Snel vertrek verwacht bij Feyenoord: ‘Kijk eens naar zijn vorige clubs’

Maarten Wijffels denkt dat Arne Slot na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, zo vertelt hij de AD Voetbal podcast van het Algemeen Dagblad. De journalist wijst naar het feit dat Slot nooit langer dan drie jaar voor de groep stond bij een club, terwijl de trainer momenteel bezig is aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst.

"Kijk eens naar de clubs waar Arne Slot heeft gezeten", steekt Wijffels van wal in de podcast. "Hij werkt overal een jaar of drie en dan zoekt hij weer een nieuwe uitdaging. Een nieuwe groep, nieuwe spelers, een grotere club."

Slot zou daarnaast balen van de beperkte mogelijkheden die Feyenoord heeft op de transfermarkt. "Dat heeft hij ook regelmatig uitgesproken. Het heeft hem gefrustreerd", aldus Sjoerd Mossou. "Hij had de hoop, als hij een jaar langer bij Feyenoord zou blijven, dat ze spelers konden halen van een hoger, in plaats van een lager niveau."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Daar is nog niet veel in veranderd", vervolgt Mossou. "Luka Ivanusec is een Kroatisch international. Die kun je wel van de bovencategorie noemen. Maar verder haalt Feyenoord spelers die op een lager niveau spelen."

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher namens het AD, is het niet eens met de lezing van Wijffels en denkt dat Slot er nog minstens een seizoen aan vastplakt in Rotterdam. "Gezien zijn gezinssituatie verwacht ik dat hij nog een jaar blijft."

Zoals bekend was de 45-jarige oefenmeester afgelopen zomer dicht bij een vertrek naar Tottenham Hotspur. "Slot deed het voorkomen alsof het nooit een overweging is geweest, maar hij heeft het wel serieus overwogen. Het is vooral slim gecommuniceerd van Slot", aldus Mossou.

De trainer staat sinds de zomer van 2021 onder contract in De Kuip en heeft nog een verbintenis tot medio 2026. Slot werkte verder onder meer bij AZ, waar hij ontslagen werd nadat bekend werd dat hij met Feyenoord in gesprek was.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties