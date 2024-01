Snel vertrek bij PSV? ‘Belangstelling is niet iets van nu, speelt al een jaar’

Johan Bakayoko hoopt dezelfde route te volgen als Cody Gakpo, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De jonge Belg ligt goed in de markt en kon afgelopen zomer al verkassen, maar koos toen voor een langer verblijf in Eindhoven.

Bakayoko weet dat clubs geregeld voor hem afreizen naar het Philips Stadion. "Die belangstelling is niet iets van nu, dat speelt al zeker een jaar. Je went eraan. Ik heb afgelopen zomer bewust de keuze gemaakt om bij PSV te blijven", zo vertelt hij.

"De omstandigheden zijn voor mij perfect om mezelf door te ontwikkelen. Ik heb een duidelijk plan en kijk ook hoe een jongen als Cody Gakpo het heeft gedaan. Dat probeer ik een beetje na te streven."

Gakpo verhuisde exact een jaar geleden naar Liverpool voor ruim veertig miljoen euro. Bakayoko hoopt ook de stap naar het buitenland te maken. "Maar zo ver kijk ik nog niet vooruit. Ik richt me op het hier en nu. Aan die andere dingen denk ik nog niet."

Voor Bakayoko is de tijd voorbij gevlogen. "Het is heel vloeiend gekomen. Ik besef het eigenlijk amper. Alles volgt elkaar zo snel op. Je hebt bijna geen tijd om er bij stil te staan. Nu ben ik dan echt profvoetballer, maar ik ben gewoon nog dezelfde Johan als toen ik een jongen van veertien was."

De komende maanden zouden weleens heel belangrijk kunnen worden voor de toekomst van de Belg, die deze zomer met zijn land hoopt te schitteren op het EK. "Ik heb nog hetzelfde plezier in het voetbal als ik toen had en heb elke dag zin om naar de training te gaan."

