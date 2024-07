Snel akkoord over De Ligt verwacht: Man United doet verdediger meerjarige aanbieding

Manchester United heeft Matthijs de Ligt een contractvoorstel voor vijf seizoenen gedaan, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Bronnen rondom de Engelse club melden aan de ochtendkrant dat een akkoord over de 24-jarige verdediger van Bayern München op korte termijn wordt verwacht.

Manager Erik ten Hag kreeg eerder deze zomer te horen dat hij mocht aanblijven als manager van Manchester United. Verweij weet dat de Nederlandse oefenmeester inmiddels telefonisch al meerdere gesprekken met De Ligt voerde en dat zijn komst topprioriteit is.

Uit het contractaanbod tot medio 2029 spreekt in ieder geval het nodige vertrouwen. The Red Devils en Bayern zijn al met elkaar in gesprek over de te betalen transfersom voor de Oranje-international.

De Duitse tak van Sky Sport meldde onlangs dat Bayern bereid is om te luisteren naar een goed bod op De Ligt. Het is nu aan Man United om een eerste aanbieding neer te leggen in de Allianz Arena. De in 2022 aangetrokken De Ligt ligt nog drie seizoenen vast bij Bayern.

De Ligt is er in de afgelopen twee seizoenen niet in geslaagd om een vaste plaats te veroveren in het hart van de Bayern-defensie. Bayern staat derhalve niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Nederlander, die twee jaar geleden voor 80 miljoen euro werd aangetrokken. Het is afwachten welke vraagprijs der Rekordmeister hanteert.

Ten Hag en De Ligt kennen een prima relatie. De 54-jarige Haaksberger maakte van De Ligt als achttien jaar oude jongen al de aanvoerder van de Amsterdammers.

Bij Manchester United wordt de komst van De Ligt als een realistischere optie beschouwd dan het aantrekken van Jarrad Branthwaite, het Everton-product dat een prijskaartje van zo'n 80 miljoen euro om zijn nek heeft hangen.

David Ornstein van The Athletic schreef eerder dat de eventuele komst van De Ligt losstaat van Manchester Uniteds interesse in Jarrad Branthwaite. Manchester United zou na het vertrek van Raphaël Varane het liefst twee centrumverdedigers strikken, hoewel de financiële reglementen dat bemoeilijken.

