Sneijder ziet ‘stress’ bij Ajax om eigen speler: ‘Niemand is daar bezig met AZ’

Maandag, 1 mei 2023 om 21:32 • Jeroen van Poppel

Wesley Sneijder gelooft dat Dusan Tadic nog altijd 'niet gewisseld kan worden'. De analist van Veronica Offside ziet dat John Heitinga de aanvoerder van Ajax zelden of nooit naar de kant haalt, ook niet als daar reden toe is. "Dan wordt Brian Brobbey meestal weer gewisseld, want Tadic mag niet gewisseld worden", zegt Sneijder maandagavond in de talkshow.

Het verbaasde Sneijder dat Brobbey zondag in de de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (1-1, 2-3 n.s.) de hele wedstrijd uitspeelde. "Maandenlang wordt er geroepen: 'Hij kan maar zestig minuten.' Dan wordt-ie weer gewisseld, want Tadic mag niet gewisseld worden, dus moeten ze het maar op het fysiek van Brobbey gooien." Jan Boskamp ziet hetzelfde gebeuren. "Er wordt naar een plek voor Tadic gezocht", aldus Boskamp. "Eerst aan de linkerkant en nu gisteren op 10, misschien omdat Mohammed Kudus er niet is."

Kudus is echter op de weg terug en wordt zaterdag bij de cruciale Eredivisie-topper tegen AZ terugverwacht in de selectie. Ajax mag in eigen huis in ieder geval niet verliezen om plek drie niet te verliezen. "Ik denk dat ze nu bij Ajax allemaal in de stress schieten, van: wat moeten we met Tadic?", aldus Sneijder. "Niet van: hoe gaan we AZ verslaan? Nee: wat moeten we met Tadic? Of Tadic gaat spelen? Dat weet ik wel zeker. Of denk jij van niet dan?", vraagt Sneijder retorisch aan Andy van der Meijde, die daar in mee lijkt te gaan.

Sneijder komt met advies aan zijn oud-ploeggenoot Heitinga. "John zou wel heel veel krediet krijgen als hij zaterdag zegt: 'Luister, het hele elftal gaat op de schop.' Dan maar met die jonge gastjes, bijvoorbeeld die jongen van zeventien jaar die ballen toont en die penalty gewoon binnenschiet." Sneijder doelt op Mika Godts, die in minuut 115 inviel voor Steven Bergwijn, die niet meer verder kon. Ook Davy Klaassen liet zich op dat moment vervangen vanwege kramp. "Die gasten laten zich wisselen omdat ze te bang zijn om een penalty te nemen. Ja natuurlijk! Als je 115 minuten kan spelen, dan kun je er toch ook 120 spelen en die bal opeisen?"