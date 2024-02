Sneijder zet Valentijn Driessen op zijn plek na harde column over Henderson

Wesley Sneijder vindt dat er meer waardering moet komen voor Jordan Henderson. De middenvelder van Ajax werd direct na de topper tegen PSV afgemaakt in de column van Valentijn Driessen, maar de recordinternational vindt dat die mening nergens op gebaseerd is.

“Ik vraag me af wat de mensen van tevoren dachten dat Henderson bij Ajax kwam doen. Dat hij ineens het spel zou gaan maken en ballen van dertig meter erin zou gaan schieten? Dat is Henderson niet en dat is niet zijn kracht”, opent Sneijder in het programma Veronica Offside.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik vind het zo jammer dat je dan leest dat het niet de Henderson-show was die iedereen had verwacht”, doelt Sneijder op de column van Driessen van afgelopen zaterdag waarin hij Henderson onmiddellijk fileerde na diens debuut. “Waarom? Waar is dat op gebaseerd?”

“Die jongen komt naar Ajax en die breng een hoop ervaring mee. Hij gaat ervoor zorgen dat alles straks weer staat. Hij speelt nu net negentig minuten mee tegen PSV. Het is geen speler die een beslissende bal moet geven.”

“Hij gaf in het begin overigens wel een wereldbal op Kenneth Taylor, maar dat terzijde. Wij moeten dit soort spelers in Nederland gaan waarderen en respecteren”, benadrukt de analyticus. “Bij Liverpool is hij een legend en het is een fantastische speler. Hij gaat straks gewoon de lijnen uitzetten bij Ajax.”

“Mensen die nooit op een trainingsveld gestaan hebben, begrijpen niet hoe een groepsproces eruit ziet. Hij kwam binnen, iedereen keek tegen hem op en nu gaat hij het allemaal bepalen.”

“Valentijn heeft niet gevoetbald en snapt dat zeker niet. Valentijn heeft zo’n groepsproces nooit meegemaakt. Als zo’n speler binnenkomt, dan verandert er iets. Ajax stond wel wat beter, toch?”, besluit Sneijder.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties