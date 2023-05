Sneijder verwacht vertrek van Heitinga bij Ajax: ‘Ze hebben hem kapotgemaakt'

Dinsdag, 2 mei 2023 om 07:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:01

Wesley Sneijder adviseert Ajax om voor komend seizoen een nieuwe trainer aan te stellen. John Heitinga volgde begin dit kalenderjaar de ontslagen Alfred Schreuder op. Het lijkt de analist verstandig als John Heitinga komende zomer een stap terug doet, maar de wijze waarop de club momenteel omgaat met de trainer verdient volgens Sneijder allesbehalve de schoonheidsprijs.

“Het is niet meer te behouden", zei Sneijder maandagavond bij Veronica Offside. "John is een goede vriend van me, daarom is het moeilijk om kritisch te zijn, maar het moet wel. Hij is erin gestapt en er is eigenlijk weinig veranderd. Hij is op dezelfde voet verder gegaan als Schreuder.” Ajax werd in de Europa League over twee wedstrijden uitgeschakeld door Union Berlin, terwijl Feyenoord zich op mag maken voor het kampioenschap. Afgelopen zondag werd bovendien na strafschoppen in de TOTO KNVB Beker verloren van PSV. “Dan moet je objectief zijn: het is niet genoeg”, aldus Sneijder.

De oud-prof wilde wel benadrukken dat Heitinga door Ajax in deze positie is gedrukt. “Sinds hij is aangesteld als hoofdtrainer is hij nog geen moment beschermd door iemand van de club. Niemand die voor de camera zegt dat ze een traject ingaan met Heitinga. Duidelijke taal. Dit kan toch niet? Wat ze hebben gedaan. Ze hebben die jongen kapotgemaakt."

Sven Mislintat liet recent bij zijn presentatie als nieuwe technisch directeur van Ajax weten dat Heitinga op ‘pole position’ ligt om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. Het Algemeen Dagblad concludeerde vorige week vrijdag echter dat het ‘een mission impossible’ is om de 39-jarige oefenmeester te beoordelen. Heitinga beschikt over een aflopend contract en wordt gesteund door bepalende spelers, maar presteert wisselvallig. Dit alles maakt de omstandigheden waarbinnen bepaald moet worden of Heitinga ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax moet zijn uiterst complex.

“De trainer staat pas drie maanden op eigen benen, werkt daarbij met een selectie die hij door de maag gesplitst heeft gekregen en degenen die hem moeten beoordelen, werken er nog korter dan de betreffende coach zelf of hebben het afgelopen jaar aangetoond vooral niet met het inschatten van coaches opgezadeld te moeten worden. Oftewel, door wie moet Ajax Heitinga dan laten wegen?”, vroeg journalist Johan Inan zich hardop af.