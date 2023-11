Sneijder ‘schiet overeind en maakt zich boos’ om één speler bij PSV

Woensdag, 8 november 2023 om 22:05 • Mart van Mourik

Wesley Sneijder is niet te spreken over het optreden van Joey Veerman. Woensdagavond geniet PSV halverwege het Champions League-duel met RC Lens een 1-0 voorsprong dankzij een rake kopbal van Luuk de Jong, maar volgens de analyticus hadden de Eindhovenaren al een ruimere voorsprong kunnen hebben.

In de twaalfde minuut kwam PSV al op voorsprong. Vanaf de rechterkant van het veld had Johan Bakayoko een perfecte voorzet in huis op De Jong, die in de lucht veel te sterk was voor Kevin Danso en via de onderkant van de lat binnenknikte: 1-0.

Theo Janssen is van mening dat PSV een degelijke wedstrijd speelt en is vooral onder de indruk van De Jong. ‘Het belangrijkste is dat ze een voorsprong hebben. De wedstrijd is niet goed, maar dat doet er ook niet toe. Luuk is zó belangrijk; het maakt niet uit waar hij de bal op zijn hoofd krijgt.”

“Toch was er een moment waarop ik overeind schoot en boos werd inderdaad”, erkent Sneijder vervolgens, die refereert aan een moment in de 35ste speelminuut. Joey Veerman kreeg de kans om Bakayoko alleen op de keeper te zetten, maar de pass was zeer onnauwkeurig en hij verloor de bal.

“We weten allemaal dat dit soort wedstrijden beslist worden op details. Bakayoko was gewoon weg!” Een minuut later faalde Veerman ook om Guus Til een open kans te geven. Als we het hebben over topmiddenvelders... die bal móét er gewoon liggen.”

“Hij kan het wel, maar toch is er iets dat hem tegenhoudt. Hij mist dan denk ik gewoon een klein beetje vertrouwen. Het zijn wel cruciale momenten, want 1-0 is natuurlijk helemaal niet zeker”, aldus Sneijder.