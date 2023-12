Sneijder is onder de indruk van twee middenvelders in Nederland: ‘Fantastisch!’

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Ismael Saibari en Malik Tillman. Tijdens de uitzending van Veronica Offside laat de analyticus weten te hebben genoten van het PSV-duo, dat in zijn ogen ‘het verschil maakt’. “Voor hen ga je naar het stadion”, zegt Sneijder.

“Het geheim van dit PSV is eigenlijk dat we van tevoren dachten dat jongens als Veerman en Schouten het verschil zouden gaan maken op het middenveld, maar nu blijkt dat Tillman en Saibari het verschil maken”, zo begint Sneijder, terugblikkend op afgelopen weekend.

“Die twee zijn na een paar invalbeurtjes heel langzaam gebracht door Peter Bosz, en nu spelen ze al een paar weken goed. Ik vond ze tegen Arsenal trouwens ook fantastisch spelen. Tillman was tegen AZ ook zo goed.”

Sneijder geniet onder meer van beelden van Saibari, die tegen de Alkmaarders de 0-2 aantekende. Na een pass van Jerdy Schouten nam Saibari de bal perfect mee en speelde hij naar Luuk de Jong, die teruglegde. De doorgelopen Saibari rondde op koelbloedige wijze af.

“Die goal, mag ik hem alsjeblieft nog een keer zien? Let op die eerste aanname van Saibari: meteen vooruit. Dat maakt echt het verschil.”

“Dat duo brengt gewoon zó veel dynamiek in de ploeg”, vervolgt Sneijder. “Zij versnellen de wedstrijd precies op de momenten dat het moet. Ik was afgelopen week in Eindhoven en toen zag ik ze allebei live: echt fantastisch.”

“Schouten speelt ook lekker zijn wedstrijden en hij scoort altijd een voldoende. Veerman is niet echt iemand die de laatste maanden het verschil maakt, maar Tillman en Saibari doen dat wel. Zij zorgen ervoor dat je binnen een kwartier met 0-3 voor staat. Voor die jongens kom je naar het stadion”, aldus de analyticus.

