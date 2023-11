Sneijder is hard over drietal Ajax: ‘Wie wil die spelers kopen? Niemand’

Woensdag, 1 november 2023 om 19:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:37

Wesley Sneijder zou graag weer aan de slag gaan bij Ajax. Dat heeft hij gezegd in gesprek met het Duitse TZ. De recordinternational van het Nederlands elftal bespreekt daarin de situatie waar de Amsterdamse club momenteel in zit, en zou Ajax dus graag helpen om de weg omhoog weer te vinden. “Ik heb honger om deel uit te maken van een technisch managementteam.”

Sneijder vindt het ‘heel moeilijk’ om te zien hoe Ajax eraan toe is, geeft hij aan. “AZ, Feyenoord, PSV... Al deze clubs spelen dit seizoen Europees, omdat Ajax met hun Europese successen van de afgelopen jaren belangrijke punten heeft verzameld voor de coëfficiëntenranglijst. Het hele land beschouwt de huidige situatie als een ramp, zelfs de fans van andere teams. Zoiets mag simpelweg niet gebeuren.”

Volgens de voormalig middenvelder is het onder meer afgelopen zomer misgegaan, met een aantal teleurstellende aankopen. “Als je 120 miljoen euro tot je beschikking hebt, verwacht je van de verantwoordelijken dat ze Ajax-spelers kopen en geen doorsneespelers. Maar dit zijn voor mij doorsneespelers.”

Sneijder denkt dat het voor Ajax ook moeilijk wordt om deze spelers in de toekomst weer voor een mooi bedrag van de hand te doen. Daarbij haalt hij drie spelers aan als voorbeeld. “Normaal gesproken zou Ajax jonge topspelers kunnen verkopen om geld te verdienen en daarmee iets nieuws op te bouwen. Maar wie zou je kunnen verkopen van het huidige team? Ávila, Gaaei, Sutalo? Wie wil die spelers kopen? Niemand.”

Komende donderdag speelt Ajax een inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Die is heel belangrijk, weet Sneijder. “Iedereen kijkt nu naar die wedstrijd. Tegenstanders waren vroeger bang om tegen Ajax te spelen. Nu zijn ze optimistisch dat ze kunnen winnen. Als de eerste vijf tot tien minuten van Ajax donderdag niet goed zijn, wordt de ploeg uitgejoeld. En dat maakt de spelers nerveus omdat ze geen vertrouwen hebben.”

Al met al ziet de voormalig Ajacied weinig tot geen perspectief. “De kwaliteit van de spelers is erg laag en de structuren, ook binnen de club, zijn niet goed. Ze staan onder aan de ranglijst en blijven verliezen. Zolang je onderaan staat, is er altijd een groot risico op degradatie. En het realiseren van een ommekeer is zeer moeilijk.”

Toch geeft Sneijder tot slot aan zelf te willen helpen bij het bewerkstelligen van een ommekeer. “Honderd procent. Ik zeg niet dat ik het allemaal alleen aankan: ik heb goede mensen om mij heen nodig, mensen met Ajax-DNA. Ik ben hongerig om deel uit te maken van een technisch managementteam.”