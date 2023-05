Sneijder hoort dat Heitinga ‘niet blij met hem is’ en gaat dan weer los op Ajax

Dinsdag, 9 mei 2023 om 12:36 • Guy Habets • Laatste update: 12:57

John Heitinga was niet blij met de uitspraken van Wesley Sneijder over zijn fase als trainer bij Ajax. Dat zegt Wilfred Genee, presentator van Veronica Offside, waar Sneijder eerder zijn uitspraken deed. De recordinternational van Oranje kreeg de kans om te reageren op het feit dat Heitinga not amused is en begrijpt dat niet zo goed.

Sneijder liet een tijd geleden weten dat hij het niet verstandig vindt van Ajax én Heitinga om met elkaar door te gaan. Dat herhaalde hij maandagavond nog maar eens. "Iedereen hier in de studio ziet toch dat hij niet door kan bij Ajax? Ik hoop van harte voor hem dat hij de kans krijgt, maar als je de hele situatie bekijkt is het een onmogelijk verhaal. Misschien moet hij het zelf niet eens willen onder deze voorwaarden. Het kan ook een afbreuk zijn, omdat hij net is begonnen met zijn trainersloopbaan."

Genee laat vervolgens vallen dat hij vernomen heeft dat Heitinga niet blij was met de uitspraken van zijn goede vriend Sneijder. "Denkt hij dat het met een eigen selectie en staf beter gaat?", reageert Sneijder. "Hij mag niet blij zijn, maar ik durf het ook tegen hem zelf te zeggen. Je moet toch eerlijk tegen elkaar kunnen zijn? Ik kan niet zeggen dat het top gegaan is. Hij heeft het niet goed gedaan en dat heeft verder niets te maken met vrienden van elkaar zijn of niet. Daar moet je gewoon eerlijk in kunnen zijn."

Ajax moet in de laatste drie wedstrijden van de competitie alle zeilen bijzetten om de derde plaats in de Eredivisie vast te houden. Tweede worden is alleen mathematisch nog mogelijk, terwijl Heitinga met de Amsterdamse club ook de bekerfinale verloor en uitgeschakeld werd in de Europa League. Op de achtergrond is Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax, bezig met de samenstelling van de selectie en de technische staf voor het volgende seizoen.