Sneijder heeft grote twijfels: ‘Hij laat het niet zien in de grote wedstrijden’

Woensdag, 8 november 2023 om 20:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:03

Wesley Sneijder betwijfelt of Joey Veerman de stap naar de absolute top kan maken. Dat heeft de oud-middenvelder gezegd bij RTL in aanloop naar het Champions League-duel van PSV met RC Lens. Veerman wordt vaak bewierookt om zijn voetballende kwaliteiten, maar laat verdedigend geregeld steekjes vallen.

"Voetballend gezien kan hij zeker een stap hogerop, want hij is aan de bal gewoon heel goed", begint Theo Janssen over Veerman. "Alleen heeft hij ook mindere dingen. Dat heeft iedere speler, zo ook hij. Het omschakelen, de rouwmomentjes. Maar aan de bal is het goed. Hij heeft een goede traptechniek."

"In een goed voetballend elftal, draait Veerman makkelijk mee", gaat Janssen verder. "Maar gaat hij naar een grote club waar hij vanuit de omschakeling moet voetballen, dan gaat hij het heel moeilijk krijgen."

Sneijder haakt daar op in. "Hij heeft het in de grote wedstrijden nog niet laten zien, Theo." Daar is Janssen het (gedeeltelijk) mee eens. "Alleen denk ik wel dat hij mee kan bij een ploeg die domineert aan de bal. Bij PSV domineer je niet vaak aan de bal in grote wedstrijden. Dan wordt het voor hem ook lastig."

Sneijder benadrukt dat er op Europees topniveau andere dingen worden gevraagd. "Als hij naar de absolute top wil, moet hij zeker in grote wedstrijden in de Champions League uitblinken. Dat moet je uitstralen op het middenveld. Dat heeft hij in mijn ogen te weinig laten zien."

Janssen wil het wel zien met Veerman. "Sommige spelers zijn heel goed in een goed elftal. Veerman gaat ook fantastisch meedraaien in een fantastisch elftal. Maar als het iets minder is, valt hij ook minder op en wordt hij aangesproken op de dingen die niet goed gaan."