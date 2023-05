Sneijder gelooft niets van Telegraaf-primeur: ‘Dat kan toch niet zo zijn?’

Wesley Sneijder gelooft niets van het nieuws van De Telegraaf-journalist Mike Verweij over het bod op Calvin Bassey, zo zei hij maandagavond bij Veronica Offside. Volgens de clubwatcher heeft Ajax onlangs een aanbieding van 23 miljoen euro op de centrale verdediger afgewezen. “Het nieuws komt van De Telegraaf, die zijn altijd zo goed geïnformeerd”, aldus Sneijder op een cynische toon.

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid denkt dat het nieuws vooral naar buiten is gekomen om de druk op Ajax-trainer John Heitinga te verlichten. “Met het nieuws over Bassey wordt de aandacht even verlegd naar iets anders, maar het kan toch niet zo zijn dat Ajax een bod van 23 miljoen euro op hem heeft afgewezen?”, vertelt Sneijder in het voetbalpraatprogramma.

Jan Boskamp, die ook te gast was, is van mening dat geen enkele speler die de Amsterdammers dit seizoen hebben gehaald, is geslaagd bij Ajax. Vaste tafelgast Andy van der Meijde is het met Boskamp eens en denkt dat het vooral te maken heeft met het overlaten van de transfers aan Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic. “Er moet toch bij Ajax iemand zijn die zelf de touwtjes in handen wil nemen?”, vraagt Van der Meijde zich hardop af.

Bassey werd afgelopen zomer voor 26 miljoen euro overgenomen van het Schotse Rangers FC. De Nigeriaanse mandekker kwam vooralsnog niet uit de verf in Amsterdam. Bassey verloor onlangs zijn basisplaats en moet het tegenwoordig vooral doen met invalbeurten. Hij kwam tot dusver tot 24 Eredivisie-duels voor Ajax, waarin hij één doelpunt maakte en drie assists leverde.