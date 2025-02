Sneijder ergert zich dood aan hoofdrolspeler Ajax: 'Flikker op, man! Doe eens normaal'

Wesley Sneijder heeft zich enorm gestoord aan het gedrag van Wout Weghorst tijdens de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1). De recordinternational van het Nederlands elftal haalt in Rondo op Ziggo Sport hard uit naar de 32-jarige spits van Ajax.

Weghorst viel in de rust in voor Brian Brobbey en vertolkte een hoofdrol door een penalty te versieren en die vervolgens te missen. "Ik heb me echt geërgerd aan Weghorst. Echt geërgerd", aldus Sneijder maandagavond.

Waar het Sneijder om gaat? "Zijn hele houding. Zijn manier van invallen. Hij mist een penalty. Vervolgens moet hij heel simpel een bal breedleggen op Christian Rasmussen, terwijl hij alleen op de keeper afloopt..." Janssen onderbreekt: "Die speelt hij naar de cornervlag." Sneijder: "Ja, totaal geen gevoel in zijn benen."

"Dan staat hij op een gegeven moment in de buurt van de hoekvlag en gaat hij met twee armen wijd staan, van: kijk mij eens, ik ben hier de grote meneer", vervolgt Sneijder. "Met die ogen open. Flikker op, man! Blijf gewoon even bij jezelf."

Presentator Wytse van der Groot stelt dat Weghorst juist zichzelf is. "Ik betwijfel of hij echt bij zichzelf blijft", reageert Sneijder. "Ik erger me eraan. Je ziet ook dat Brian Brobbey en Weghorst totaal geen chemie hebben. Als ze elkaar een hand geven kijken ze elkaar niet eens aan."

Sneijder vermoedt dat Weghorst er niet goed opstaat bij zijn medespelers. "Ik denk dat het een vervelend mannetje in de kleedkamer is. Ik vind het allemaal rare trekjes die hij heeft. Ik geloof niet dat dit de ploeg helpt. Ik denk ook dat medespelers zich eraan ergeren en dat het voor problemen gaat zorgen."