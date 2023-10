Sneijder eist ontslag van Hedwiges Maduro bij Ajax: ‘Eruit! Ongeschikt’

Maandag, 30 oktober 2023 om 21:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:51

Wesley Sneijder vindt dat Hedwiges Maduro niet verder kan bij Ajax. De analist van Veronica Offside haalt vernietigend uit naar de coach van de Amsterdammers, die onder interim-hoofdtrainer John van 't Schip terug zal keren in zijn rol als assistent. "Ik vind gewoon dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Alles moet veranderen. Alles moet eruit. Een hele nieuwe staf en dan begin je letterlijk onderaan", aldus Sneijder.

Sneijder vindt net als Rafael van der Vaart dat Maduro 'een mes in de rug heeft gestoken' bij de ontslagen Maurice Steijn. "Maduro zegt: 'We gaan het anders doen.' Terwijl hij de veldtrainingen deed en zich veel bezighield met de tactiek. Dan is het toch vreemd dat je op het moment dat je assistent bent, niets tegen je hoofdtrainer zegt? Dan ben je toch niet geschikt voor die rol?"

Maduro gaf overigens zelf aan wel degelijk met Steijn te hebben gesproken over tactiek. "Als assistent heb ik heel vaak aangegeven dat het compacter moest. Maar niet alleen ik, ook de rest van het team. Ik denk dat het logisch is dat je compact wil spelen, dat is altijd wel een thema geweest."

Toch vindt Sneijder dat Maduro een kwalijke rol speelt. "Nu ben je hoofdtrainer en ga je bijdehand lopen doen: 'Ik ga het anders doen.' Als ik Van 't Schip was geweest, dan had ik gezegd: 'Óf alles komt boven tafel, óf ik ga lekker met mijn eigen mensen verder."

Van 't Schip neemt wel zijn vaste assistent Michael Valkanis mee naar Amsterdam. "Ja oké, maar die andere twee blijven wel zitten." Sneijder doelt naast Maduro op Said Bakkati.

Sneijder denkt dat schoon schip maken de enige oplossing was geweest. "Je kan nooit alles boven tafel krijgen, of Kenneth Perez moet opeens gaan praten over van wie hij alle informatie kreeg. Het is toch duidelijk dat het van heel dicht bij Maurice komt?"

Perez was onder meer kritisch op de wedstrijdbesprekingen van Steijn, al is niet helemaal duidelijk of de analist van ESPN doelde op kleedkamergesprekken of interviews. “Hij komt met termen als ‘we moeten meer in de duels komen’ en ‘we moeten harder werken’, daaraan merk je dat hij bij kleinere clubs heeft gewerkt. Bij Ajax gaat het daar niet om, bij Ajax moet je beter voetballen, tactisch sterker zijn, meer vertrouwen aan de bal tonen en als team opereren."

Mogelijk was Steijn boos over de informatie die verslaggever Christian Willaert op 30 september naar buiten bracht op ESPN. "Weer een bommetje afgelopen week", begon Willaert. "Er is een aantal spelers, met name Akpom en Mikautadze, die hebben nagevraagd wanneer ze een keer een kans krijgen in de spitspositie."