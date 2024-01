‘Smaakmaker van de Eredivisie’ maakt voor 3 miljoen euro overstap naar Italië

Tijjani Noslin gaat zijn carrière voortzetten bij Hellas Verona, zo meldt de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio namens de Italiaanse tak van Sky Sport. De Italiaanse club betaalt drie miljoen euro aan Fortuna Sittard voor zijn diensten.

Noslin moet in Verona Cyril Ngonge opvolgen. De voormalig aanvaller van FC Groningen maakte eerder deze week voor vijftien miljoen euro de overstap naar Napoli.

Noslin kwam in augustus van 2021 gratis over van TOP Oss, waar hij toentertijd nog stage liep. Daarvoor speelde hij bij de amateurs van DHSC, de club van Wesley Sneijder.

Sneijder nam Noslin bij de hand en bracht hem de nodige discipline bij om het betaald voetbal te halen, zo onthulde hij bij Veronica Offside afgelopen september. “Hij kwam binnen als lastige jongen, maar is nu uitblinker in de Eredivisie.”

Dit seizoen kwam Noslin dertien keer in actie voor Fortuna. De rechtsbuiten scoorde drie keer en was tevens eenmaal aangever bij een Limburgse treffer. Ook in de TOTO KNVB Beker was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Ivor Pandur

Iemand die afgelopen zomer de overstap van Hellas Verona naar Fortuna maakte, is Ivor Pandur. De doelman van Fortuna gaat de club na anderhalf seizoen (eerst een seizoen op huurbasis) echter alweer verlaten, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Hij maakt een transfer naar Hull City, dat twee miljoen euro overmaakt naar Sittard. Fortuna haalde daarom Michael Verrips terug van FC Groningen. De doelman speelde in de Keuken Kampioen Divisie op huurbasis, maar maakt het seizoen niet af in het noorden.

