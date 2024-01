Smaakmaker Eredivisie dient plotseling een transferverzoek in

Magnus Mattsson gaat komende zomer hoogstwaarschijnlijk vertrekken bij NEC. De 24-jarige Deen beschikt over een aflopend contract, en heeft de clubleiding van de Nijmegenaren laten weten dat hij dat niet wil verlengen. Gezien het feit dat NEC de verbintenis van Mattsson wel nog met een jaar kan verlengen, lijkt de aanvallende middenvelder in de zomer niet transfervrij te vertrekken.

In gesprek met De Gelderlander gaat Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC, in op de contractsituatie van een aantal spelers. Daarbij komt ook Mattsson ter sprake, dé smaakmaker van NEC in de eerste seizoenshelft.

De Deen ligt nog tot komende zomer vast in Nijmegen, en zelf wil hij zijn contract dus niet gaan verlengen. Mattsson hoopt na dit seizoen een stap hogerop te kunnen maken.

”Magnus heeft aangegeven dat hij het na drie jaar NEC een mooi moment vindt om een stap te maken. Dat is zijn goed recht”, aldus Aalbers.

Toch hoeft de huidige nummer acht van de Eredivisie niet bang te zijn dat Mattsson gratis vertrekt. De club kan zijn contract namelijk nog met één jaar verlengen, waardoor een geïnteresseerde club komende zomer toch nog een bedrag moet overmaken.

Daarom ligt het niet voor de hand dat NEC deze maand al afscheid neemt van de clubtopscorer van dit seizoen (negen goals). Aalbers: “Het moet een bedrag zijn waar we geen ‘nee’ tegen kunnen zeggen, willen we iemand laten gaan.”

Mattsson werd in 2021 door NEC overgenomen door het Deense Silkeborg IF. Hij kwam tot dusver tot 74 officiële duels namens de Nijmegenaren, waarin hij 19 goals en 8 assists noteerde. Met name dit seizoen is hij van grote waarde voor zijn ploeg.

Dat laatste ziet ook ESPN-analist Kees Luijckx, die Mattsson in december tijdens Voetbalpraat nog linkte aan Ajax, Feyenoord en PSV. “Ik denk dat hij een topclub in Nederland zeker aankan. Ik vind dat hij heel veel beheerst voor zijn positie. Hij is heel behendig met de bal, kan scoren, assists geven en lopen. Want dat laatste wordt tegenwoordig ook veel van je gevraagd: druk zetten. Hij kan dat negentig minuten volhouden”, aldus de voormalig verdediger.

