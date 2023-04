‘Slowakije is geïnteresseerd in mij, maar ik droom van het Nederlands elftal’

Dinsdag, 25 april 2023 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Ludovit Reis hoopt Hamburger SV dit seizoen terug te brengen naar de Bundesliga. De gevallen topclub bivakkeert alweer voor het vijfde jaar op het tweede niveau en dat laat zich voelen. Reis is een van de dragende spelers en is bijna wekelijks van waarde voor de Noord-Duitsers. Voetbalzone bracht een bezoek aan Hamburg en sprak de 22-jarige middenvelder onder meer over de grootte van de club HSV, de jacht op promotie en zijn interlandcarrière.

Bekijk hieronder het interview met Ludovit Reis: