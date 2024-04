Slotta geeft bijnaam aan festivalganger Bart Vriends: ‘Dit vindt hij niet leuk!’

Frank van der Slot doet een bijzondere onthulling over Bart Vriends. Slotta, zoals zijn volgers hem op onder meer YouTube kennen, vertelt in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters over zijn band met de 32-jarige verdediger van Sparta Rotterdam. "Ken je het verhaal van Kwartje Vriends? Nee? Dit is een waanzinnig verhaal. Hahaha", lacht Slotta.

Slotta aarzelt aanvankelijk een beetje om het te vertellen. "Dit gaat hij niet leuk vinden, als ik dit vertel."

"Oké, ik ga het genuanceerd vertellen", zegt de populaire YouTuber, die op dat platform goed is voor 378 duizend abonnees. "Ik ga graag naar een technofeest. En dan vind ik het ook wel leuk om de gezelligheid en daarbij wat te drinken... et cetera", benadrukt Slotta met een knipoog.

Slotta spreekt over 'een rode draad' in zijn technofestivals. "Overal zag ik Bart Vriends! Écht overal, haha. Op een gegeven moment kom ik hem weer tegen bij de bar. En ik denk: ik zie hem gewoon wéér!"

"Ik zie Bart Vriends dus altijd in de zomer bij die feesten, wanneer hij vrij is, en daarom noem ik hem Kwartje Vriends."

"Wat zo mooi is... Op een gegeven moment zie ik hem, en dan maken we oogcontact, en die teleurstelling in zijn gezicht, zo goed. Hahaha."

Kusters is verbaasd over het oogcontact tussen Slotta en Vriends. "Had hij geen brilletje op?" Slotta: "Nee, dat zei ik al: 'Bart, je moet een brilletje opdoen!'"

Slotta ziet er niet heel veel kwaad in. "Het is een goede prof ook, maar hij houdt ook wel gewoon van gezelligheid, een biertje... et cetera."

