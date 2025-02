Slotoffensief Olympique Lyon komt te laat tegen Paris Saint-Germain, waar Hakimi de grote held is

Paris Saint-Germain heeft zondag voor de achttiende keer dit seizoen gewonnen in de Ligue 1. De onbetwiste koploper was met 2-3 te sterk voor Olympique Lyon. PSG, dat na rust toesloeg, heeft een voorsprong van maar liefst dertien punten op achtervolger Olympique Marseille en het lijkt een kwestie van tijd voordat het kampioenschap kan worden gevierd in Parijs.

Ousmane Dembélé zorgde na bijna een kwartier spelen voor het eerste gevaar van PSG, dat in de Champions League met 7-0 afrekende met Stade Brest. De Parijse grootmacht was de bovenliggende partij, maar kansen waren niet besteed aan onder meer João Neves en Khvicha Kvaratskhelia. Lyon verdedigde stug en haalde het rustsignaal met een 0-0 tussenstand.

Lyon, met Nicolás Tagliafico als linksback, moest zich zeven minuten na de hervatting alsnog gewonnen geven. Achraf Hakimi wist het net te vinden na goed voorbereidend werk van Bradley Barcola. Lyon had geen tijd om van de schrik te bekomen, want in minuut 58 verdubbelde Dembélé de voorsprong van PSG.

Enkele minuten na de 0-2 moest Nemanja Matic het veld ruimen bij Lyon en Alexandre Lacazette voor wat meer aanvallende impulsen zorgen. PSG leek de uitwedstrijd rustig uit te kunnen spelen, maar het werd in de slotfase alsnog even spannend. Georges Mikautadze stelde Ryan Cherki in staat om de aansluitingstreffer te produceren.

Voor PSG was de goal van Lyon het sein om een tandje bij te schakelen. De bedrijvige Hakimi schoot twee minuten later raak in de linkerbenedenhoek. Daarmee was het verzet van de thuisclub definitief gebroken en de achttiende overwinning van PSG van het seizoen in de Ligue 1 opeens heel dichtbij.

Lyon bleef het ondanks de 1-3 achterstand proberen, maar les Gones vonden Gianluigi Donnarumma op hun weg. De Italiaanse doelman redde op een omhaal van Mikautadze en maakte daarna de rebound van invaller Ainsley Maitland-Niles. In blessuretijd gaf laatstgenoemde voor en kopte Corentin Tolisso van dichtbij raak.

PSG trok de krappe voorsprong over de streep en mag opnieuw drie punten bijschrijven. Het binnenhalen van de Franse titel lijkt een formaliteit en de focus kan langzaamaan op het tweeluik met Liverpool in de achtste finale van de Champions League.