Slot: ‘Zijn voetballende kwaliteiten worden onderschat, elke kaats is perfect’

Vrijdag, 3 november 2023 om 15:44 • Lars Capiau • Laatste update: 16:54

Arne Slot kan tegen RKC Waalwijk weer beschikken over Luka Ivasunec, waar Gernot Trauner tot zijn teleurstelling nog niet bij de wedstrijdselectie zit. Ook voor Yankuba Minteh komt het competitieduel nog te vroeg. De oefenmeester blikte alvast vooruit op de wedstrijd van zaterdag en ging in op virale Instagram-video van Santiago Gimenez.

De geboren Bergentheimer blikte in aanloop naar het uitduel met RKC alvast vooruit naar de wedstrijd. Na het verlies tegen FC Twente (2-1) wil Slot niks weten van onderschatting.

"Elke uitwedstrijd is lastig, dat zie je ook in de beker, met amateurclubs die allemaal thuis spelen", vertelt Slot. "Met RKC hebben we de afgelopen twee jaar veel moeite gehad in Waalwijk, twee keer 1-0 gewonnen. Zeker na vorige week kunnen we dat totaal niet lichtzinnig opvatten."

De oefenmeester waakt voor de ploeg van Henk Fraser en in het bijzonder voor Michiel Kramer. "Hij wordt weleens wat onderschat als het gaat om zijn voetballende kwaliteiten, maar elke kaats is over de grond en met de perfecte snelheid", klonk Slot lovend, die ook nog een update vanuit de ziekenboeg deelde.

De trainer had goed en slecht nieuws. "Minteh en Trauner zijn er niet bij. We hadden gehoopt dat Trauner er alweer bij zou zijn, maar hij heeft een stapje terug moeten maken. We hopen en verwachten dat hij er in de loop van de week weer bij kan zijn. Ivanusec is terug, hij is klaar om te spelen."

Gimenez

Gimenez deelde donderdag een opmerkelijke video op zijn Instagram-pagina. Te zien is hoe hij samen met zijn vriendin in een dinosauruspak door het park rent.

Geconfronteerd met de vraag of hij het zelf ook zou doen, kan Slot alleen maar lachen. "Ik zou het zelf niet doen, maar misschien is hij zo populair in Rotterdam dat dit de enige manier is om zich te verplaatsen."