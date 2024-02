Slot ziet tweetal bij Feyenoord terugkeren voor duel met RKC Waalwijk

De opstelling van Feyenoord voor het duel met RKC Waalwijk is bekend. Trainer Arne Slot stelt de volledig herstelden Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Santiago Gimenez direct in de basis op. Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki en Ayase Ueda verhuizen daardoor naar de bank. Het duel in De Kuip begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De doelman heeft vier verdedigers voor zich staan: Geertruida, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Quilindschy Hartman. De geblesseerde aanvoerder Gernot Trauner wordt andermaal vervangen door Beelen.

Op het middenveld keert Timber terug. Hij is hersteld van de hersenschudding die hem enkele wedstrijden aan de kant hield. Mats Wieffer en Calvin Stengs completeren de middelste linie. Voorin wordt spits Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh en Luka Ivanusec. Igor Paix√£o, die donderdag nog mocht beginnen in het Europa League-duel met AS Roma (1-1), moet daardoor genoegen nemen met een plek op de bank.

Voor Feyenoord is het zaak om zondag te winnen en zo de kans op directe Champions League-kwalificatie te vergroten. Slot rekent in de thuiswedstrijd tegen de Waalwijkers andermaal op de steun van Het Legioen. "Tegen AS Roma was de sfeer geweldig, de supporters stonden de hele wedstrijd achter ons. Zeker in deze fase waarin de wedstrijden elkaar in een moordend tempo opvolgen, hebben we die steun ook zondag weer heel hard nodig."

"Dat verdienen de jongens ook. We gaan er alles aan doen om die wisselwerking weer te cre√ęren." Slot weet dat de eerdere ontmoeting dit seizoen in Waalwijk bijzonder moeizaam gewonnen werd. Ondanks dat de Rotterdammers een groot deel van de wedstrijd tegen tien RKC'ers speelden, werd er nipt met 1-2 gewonnen.

‚ÄúEn bij hen is het vertrouwen ongetwijfeld toegenomen dankzij de knappe 2-0 overwinning op NEC van vorige week", aldus Slot. RKC won vorige week vrijdag vrij verrassend met 2-0 van NEC, dat op dat moment al tien offici√ęle duels ongeslagen was. Dankzij die zege wist het als zestiende geplaatste RKC het gat naar zowel Vitesse als FC Volendam naar zes punten te vergroten.

RKC en Feyenoord kwamen elkaar 58 keer tegen in de geschiedenis. Van die wedstrijden wist RKC er 10 te winnen, terwijl Feyenoord 33 maal zegevierde. Vijftien keer werd het een gelijkspel. De laatste keer dat de Noord-Brabanders erin slaagden te winnen in De Kuip, was op 26 september 1999. De ploeg van toenmalig trainer Martin Jol won toen met 1-2 dankzij een dubbelslag van invaller Yuri Cornelisse.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Opstelling RKC Waalwijk:

