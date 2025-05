'Slot wilde mij naar Feyenoord halen. Mijn oom zei dat ik het moest doen, maar...'

Sam Beukema herinnert zich zijn ontmoeting met Arne Slot in 2021 nog levendig. De huidig verdediger van Bologna stond toen op het punt om Go Ahead Eagles te verlaten en werd thuis ontvangen door de toenmalige Feyenoord-trainer, die Beukema naar Rotterdam wilde halen. “Mijn oom was nog enthousiaster dan ik,” blikt Beukema terug in gesprek met The Telegraph.

De huidig manager van LIverpool maakte veel indruk op Beukema. “Slot liet me dingen zien waar ik nooit eerder over had nagedacht. Je zag aan alles dat hij anders naar voetbal keek dan andere trainers.”

Toch koos Beukema voor AZ, dat destijds een stabielere keuze leek. De centrumverdediger kijkt zonder spijt terug op zijn beslissing. “Je denkt weleens: wat als? Maar ik ben blij met mijn keuzes.” Slot nam het sportief op en stuurde hem nadien een bericht om hem succes te wensen.

Afgelopen seizoen stonden ze tegenover elkaar in de Champions League, toen Liverpool met 2-0 van Bologna won. “Slot zei dat ik hem had verrast en gaf me een groot compliment.”

Inmiddels is Beukema uitgegroeid tot een sterkhouder bij het verrassende Bologna, dat woensdag de Coppa Italia-finale speelt tegen AC Milan. Onder trainer Vincenzo Italiano speelt de club aantrekkelijk en intens voetbal, waarmee het zich opnieuw richting Champions League-voetbal beweegt. “We spelen veel een-tegen-een en je moet topfit zijn,” legt hij uit. “Maar we veranderen ons spel voor niemand.”

Vanwege zijn sterke prestaties wordt Beukema inmiddels gelinkt aan Liverpool, waar Slot straks de scepter zwaait. Een overstap naar de Premier League lonkt. “Het is misschien wel de mooiste competitie ter wereld. Maar voorlopig ligt mijn focus op Bologna. We kunnen dit seizoen echt geschiedenis schrijven.”