Slot wijst vervanger Trauner aan en hakt knoop door op rechtsbuitenpositie

Zondag, 7 mei 2023 om 13:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:11

De opstelling van Feyenoord voor de stadsderby tegen Excelsior is bekend. Zoals verwacht besluit Arne Slot de zieke Gernot Trauner te vervangen door Marcus Pedersen, waardoor Lutsharel Geertruida doorschuift naar het centrum van de verdediging. Igor Paixão krijgt andermaal het vertrouwen boven Alireza Jahanbakhsh. Het duel in het Van Donge & De Roo Stadion wordt om 14.30 uur afgetrapt en is te zien op ESPN 1.

Slot verloor sinds 4 februari al geen punt meer in Eredivisie-verband en besluit dan ook, voor zover dat kan, aan zijn sterkste elf vast te houden. Dat betekent dat Justin Bijlow keept en de defensie wordt gevormd door Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Geertruida en Pedersen. Het middenrif bestaat uit het trio Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Paixão, Santiago Giménez en Oussama Idrissi moeten voor de aanvallende impulsen zorgen. Buiten Trauner ontbreekt alleen Patrick Wålemark bij Feyenoord. Quinten Timber zit op de bank en moet hopen op een invalbeurt.

Even leek het erop dat Feyenoord zondag bij de stadgenoot kampioen van Nederland kon gaan worden. Omdat PSV zaterdag echter bij (stadgenoot nummer twee) Sparta Rotterdam won, moet het titelfeestje van Slot en consorten nog minimaal een week wachten. Een herhaling van zes jaar geleden doet zich zo dus niet voor. Toen verpestte Excelsior het aanstaande kampioenschap door Feyenoord met 3-0 op te rollen. Een week later legde de selectie van Giovanni van Bronckhorst alsnog beslag op de titel.

Hoewel het een titelfeestje nog niet kan verpesten, zal Excelsior erop gebrand zijn zondag te winnen. De Kralingers staan met 28 punten namelijk op een zestiende plek, die ze veroordeelt tot play-offs om degradatie. Directe concurrenten in dat verband zijn FC Emmen (28 punten), FC Volendam (30), Vitesse (31) en Fortuna Sittard (32). Go Ahead Eagles lijkt zich met 36 punten veilig te hebben gespeeld. Het duel tussen Excelsior en Feyenoord gaat om 14.30 uur van start en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Excelsior:

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü; Szymanski; Paixão, Giménez, Idrissi