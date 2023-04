Slot voert één wijziging in basiself Feyenoord door na knappe zege op Roma

Zondag, 16 april 2023 om 15:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:36

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van zondagmiddag. De oefenmeester voert één wijziging door ten opzichte van het gewonnen Europa League-duel met AS Roma (1-0). Igor Paixão krijgt als rechtsbuiten de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 2.

Justin Bijlow keerde tegen Roma na een blessure terug onder de lat bij Feyenoord. Tegen Cambuur verdedigt de sluitpost opnieuw het doel van de Rotterdammers. De verdediging wordt gecompleteerd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld ziet Slot ook geen reden tot wijzigingen. Orkun Kökçü, Mats Wieffer en Sebastian Szymanski vormen opnieuw het middenrif. De voorhoede wordt gevormd door Paixão, Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cambuur lijkt een wonder nodig te hebben om degradatie te ontlopen. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat laatste en treft in Feyenoord een ploeg die op een wolk leeft. Cambuur won slechts één van zijn laatste tien wedstrijden en ging onderuit in de cruciale duels met concurrenten Excelsior (4-1) en FC Emmen (1-2). "Je hebt geen vorm, flow, geen goed gevoel, maar je kunt wel altijd lopen. Daar zullen we mee moeten beginnen”, sprak Ultee duidelijke taal tegenover Omrop Fryslân. De Leeuwarders moeten het stellen zonder Robin Maulun, Silvester van der Water, Maxim Gullit, Jhondly van der Meer en Felix Mambimbi. Toch wist Cambuur tijdens de eerdere ontmoeting in De Kuip de schade beperkt te houden: 1-0.

Hartman was toen de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd en de linksback kan het kampioenschap met Feyenoord bijna niet meer ontgaan. Het droomseizoen van de Rotterdammers kende donderdag een passend vervolg met een 1-0 zege op Roma in de Europa League, waardoor de halve finale lonkt. Bovendien zijn de manschappen van Slot ongeschonden uit de strijd met de Romeinen gekomen, wat betekent dat Geertruida 'gewoon' mee kan doen. De verdediger kreeg in de slotfase tegen Roma nog wat last. Quinten Timber, Mimeirhel Benita en Patrik Wålemark zijn er niet bij. Laatstgenoemde kwakkelt al enige tijd met blessures en viel afgelopen week nog uit op de training.

Opstelling SC Cambuur: Ruiter, Van Wermeskerken, Smand, MacIntosch, Bangura, Hoedemakers, Jacobs, Foor, Van Kaam, Mahi, Johnson

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Kökçü, Szymanski, Paixao, Gimenez, Idrissi