Slot verwijst in opstelling Feyenoord Ivanusec naar de bank en kiest vervanger

De eerste opstelling van Feyenoord na de winterstop is bekend. Trainer Arne Slot beschikt over een fitte selectie en kiest tegen NEC voor Javairô Dilrosun in plaats van Luka Ivanusec. De Kroaat begint op de bank, Het duel in De Kuip begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow verdedigt het doel van de Rotterdammers. De defensie wordt zoals gebruikelijk gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld staat Quinten Timber en Mats Wieffer achter nummer 10 Calvin Stengs.

In de voorhoede heeft Slot een verrassing in huis. Dilrosun geniet de voorkeur boven Ivanusec en begint op de rechtsbuitenpositie. Spits Santiago Gimenez en Igor Paixão complementeren de voorhoede van de Rotterdammers.

Voor Feyenoord geldt dat een plek bij de eerste twee heilig is, om zich zo te verzekeren van een Champions League-ticket. Het duel met NEC moet gewonnen worden om het gat met FC Twente weer te laten groeien naar vier punten. De Tukkers wonnen zaterdagavond de topper van AZ met 2-1 en gelden momenteel als de grootste uitdager van Feyenoord. Feyenoord moet het tegen NEC doen zonder Ayase Ueda, Alireza Jahanbakhsh, Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh, die zijn uitgevlogen naar de Azië Cup en Afrika Cup.

NEC wist zijn laatste drie Eredivisie-duels te winnen en is inmiddels opgeklommen naar de achtste plaats. Slot was op de persconferentie dan ook op zijn hoede voor de Nijmegenaren. "Ik denk dat Rogier Meijer het daar al jarenlang goed voor elkaar heeft."

"Als wij of onze concurrenten tegen NEC moeten, denk ik toch altijd: nou, daar moet eerst maar eens van gewonnen worden. Omdat hij (Meijer, red.) altijd in staat is een goed plan neer te leggen en ook omdat ik vind dat zij hele goede individuen op subtopniveau hebben."

Meijer heeft op zijn beurt vertrouwen in een resultaat in Rotterdam. "We hebben al een aantal keren laten zien dat we ons goed kunnen weren tegen de druk die Feyenoord ontwikkelt", weet de oefenmeester. Zo capituleerden de Nijmegenaren in het TOTO KNVB Bekerduel met Feyenoord begin vorig jaar pas in blessuretijd. Het laatste Eredivisie-treffen tussen de twee clubs in De Goffert eindigde in een 1-1 gelijkspel.

"We gaan zondag ook zeker proberen om onder de druk uit te voetballen. Als je dat doet, ligt er ook ruimte. We zullen er rekening mee moeten houden dat zij in een hoog tempo spelen en dat zij heel hoog, hard en veel afjagen. We zullen goed moeten zijn aan de bal en dat gaan we aankomende zondag uiteraard proberen", vertelde Meijer vrijdag. Lasse Schöne ontbreekt wegens een blessure, terwijl Mees Hoedemakers er niet bij is wegens een schorsing.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixão.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Baas; Rober González, Mattsson, Hansen; Ogawa.

