Slot verkiest Jahanbakhsh boven Paixão; eindelijk duidelijkheid over Dybala

Donderdag, 20 april 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:47

Alireza Jahanbakhsh krijgt donderdagavond in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma de voorkeur boven Igor Paixão, zo blijkt uit de opstelling van Feyenoord. Bij de Romeinen is Paulo Dybala niet fit genoeg bevonden, waardoor Andrea Belotti de enige pure aanvaller is die José Mourinho opstelt. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Arne Slot kent geen geheimen voor Mourinho. Behoudens de rechtsbuitenpositie kon de opstelling van Feyenoord vooraf ingevuld worden. Dat lag anders bij AS Roma, dat naast Dybala ook Tammy Abraham moet missen voorin. Georginio Wijndalum heeft in tegenstelling tot de heenwedstrijd in De Kuip nu een basisplaats. De voormalig Feyenoorder viel een week geleden in de rust in.

Roma kende een uitstekend weekend dankzij de 3-0 zege op Udinese en het puntenverlies van de concurrentie. Begin deze week sloot trainer José Mourinho zich twee dagen op op trainingscomplex Trigoria, om zich zo optimaal voor te bereiden op de return. De Portugees weet dat zijn ploeg in het eigen Stadio Olimpico een lastig te nemen horde is. Van de laatste acht thuisduels won Roma er zeven, terwijl de enige nederlaag in die reeks, tegen Sassuolo (3-4), te wijten was aan een rode kaart voor Marash Kumbulla. Bovendien heeft Roma dit seizoen nog laten zien een 1-0 nederlaag goed te kunnen maken. In de tussenronde gingen i Lupi met 1-0 onderuit bij RB Salzburg, waarna de schade in Rome werd hersteld: 2-0.

Tijdens het eerdere duel in het Stadio Olimpico dit seizoen, in september tegen Lazio (4-2), deed Santiago Giménez van zich spreken. De Mexicaan maakte toen zijn tweede en derde treffer van het seizoen en staat inmiddels op 24 doelpunten. Ook Mats Wieffer bewaart goede herinneringen aan het Stadio Olimpico. De middenvelder debuteerde tegen Lazio en maakte sindsdien een razendsnelle ontwikkeling door. Feyenoord is met 22 doelpunten het vaakst scorende team in de Europa League. Echter, ondanks de blakende vorm waarin Feyenoord verkeert, werd er dit seizoen nog geen Europese uitwedstrijd gewonnen. Aan de andere kant verloren de Rotterdammers slechts drie uitduels, waarvan de laatste in oktober te noteren viel.

Opstelling AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Belotti

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi