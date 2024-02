Slot tast in het duister over meespelen Feyenoord-duo tegen AS Roma

Feyenoord boekte zondagavond een zakelijke overwinning op stadgenoot Sparta Rotterdam (2-0) en deed dat met een sterk uitgekleed team. Trainer Arne Slot kon over liefst vier basispelers niet beschikken: Santiago Gimenez, Gernot Trauner, en Quinten Timber ontbraken allen met blessures. Het is nog maar de vraag wie van hen donderdag tegen AS Roma in actie kunnen komen, vertelt Slot. "We moeten daar een weloverwogen keuze in gaan maken."

Door de overvolle ziekenboeg trad Slot aan met een flink geïmproviseerde basiself tegen Sparta. Thomas Beelen stond naast Dávid Hancko in de defensie, terwijl Timon Wellenreuther en Ramiz Zerrouki respectievelijk Bijlows en Timbers plek innamen. Ayase Ueda maakte zijn basisdebuut vanwege een lichte blessure bij Gimenez.

Desondanks boekte Feyenoord een zakelijke overwinning in De Kuip – of: 'businesswise', zoals een Engelse fysiektrainer Slot influisterde. "Ik dacht: Hoe zeg ik dat nou in het Engels?", lacht de Feyenoord-trainer na afloop in gesprek met ESPN.

Slot zag een ingetogen Feyenoord, wat hij 'goed en niet goed' noemt. "Niet goed omdat je uit het vele balbezit liever nog veel meer kansen hebt. Goed omdat we niet van die kansloze ballen zijn gaan spelen zodat we niet de hele tijd tegen die onnodige counters aan liepen."

Het spel van Sparta zou Ueda daarnaast parten hebben gespeeld. "Sparta speelde soms zelfs met elf spelers rondom de eigen zestien, dan moet je hopen dat de bal een of twee keer goed valt."

Gimenez en Timber vraagtekens

Wellicht treedt de Japanner donderdag ook aan in de punt, als Gimenez het niet blijkt te halen. De Mexicaan, dit seizoen al goed voor 21 treffers, kampt met een overbelaste kuit.

"Vandaag was het er te vroeg voor, behoorlijk vroeg zelfs", zegt Slot erover. "Het is voor hem de vraag hoe hij morgen, overmorgen binnenkomt. Wedstrijden volgen elkaar snel op en je wilt ook geen risico nemen met het drukke programma dat wij de komende maanden hebben. Dus moeten we daar een weloverwogen keuze in gaan maken."

Naast Gimenez blijft ook Timber een twijfelgeval. De middenvelder liep in het bekerduel met AZ (0-1 winst) een hersenschudding op en trainde sindsdien nog niet mee. "Hij was er gisteren wel weer, maar nog niet om mee te trainen of heel veel te doen. Het wordt heel kort dag richting donderdag."

Feyenoord speelt donderdag een tussenronde in de Europa League, omdat het als derde eindigde in de Champions League-groepsfase. Mocht het Roma uitschakelen, gaan Slot en zijn ploeg verder naar de achtste finale. Het duel wordt donderdag om 18.45 uur afgetrapt en vindt plaats in De Kuip. Een week later volgt de return in Rome.

