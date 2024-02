Slot steekt met brede grijns de loftrompet: ‘Hij is een genot om naar te kijken’

Arne Slot en Quilindschy Hartman zijn op hun hoede voor Paulo Dybala. De steraanvaller van AS Roma neemt het donderdag in De Kuip op tegen Feyenoord in het kader van de tussenronde van de Europa League en kan rekenen op mooie woorden van het duo. "Als ze er zin in hebben en ze tot op het bot gemotiveerd zijn, is het ongelooflijk moeilijk om dat soort individuen compleet uit te schakelen", vertelt Slot onder meer.

NOS-verslaggever Joep Schreuder vergelijkt Dybala qua stijl met Atlético Madrid-ster Antoine Griezmann, die ongrijpbaar bleek in de ontmoetingen tussen de Spanjaarden en Feyenoord eerder dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. Vorig seizoen bleek ook Dybala een plaaggeest voor Feyenoord, door Roma vlak voor tijd naar een verlenging te schieten. Daarin bleken i Giallorossi uiteindelijk te sterk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hartman krijgt de vraag of men het intern heeft gehad over het probleem van een 'zwervende' voetballer, zoals Griezmann of in dit geval Dybala. "Nog niet, omdat we bezig waren met de wedstrijd van zondag", doelt Hartman op het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam afgelopen weekend (2-0 winst). "We zullen zo gaan kijken wat de trainer in elkaar heeft gezet", lacht Hartman naar Slot.

"Hij gaat ons voorbereiden en dan zal ongetwijfeld ook Dybala te zien zijn, die zoals jij zegt over het veld zwerft." Hartman geeft aan dat de voorbereiding op een wedstrijd kan verschillen. "De ene keer doe je dat wel (bestuderen van beelden, red.), de andere keer voer je individuele gesprekken. Het ligt een beetje aan de wedstrijd en de tegenstander."

Hartman denkt dat Slot hem niet per se apart gaat nemen. "Ik denk niet dat Dybala een speler is die heel erg bij één speler blijft. Als hij (Slot, red.) het over hem moet hebben, dan denk ik dat we met meerdere mensen moeten zitten." De oefenmeester zelf is ook vol lof over Dybala. "Linksbenig, een genot om naar te kijken... Dat zijn spelers waar mensen voor naar het stadion komen en waar ik als trainer of voetballiefhebber ook ontzettend graag naar kijk, als ik niet tegen ze speel", vertelt Slot met een brede grijns.

"Dit zijn spelers van een dusdanig niveau... Hoe kort je er ook op zit en hoe kort je ze ook dekt, en hoeveel moeite je ook doet om de passlijnen af te schermen... Als ze er zin in hebben en ze tot op het bot gemotiveerd zijn, is het ongelooflijk moeilijk om dat soort individuen compleet uit te schakelen. Dat hebben we hier thuis mogen aanschouwen tegen Atlético Madrid (1-3)."

Slot kent de nodige kopzorgen voor het duel met Roma. Zo rekent de oefenmeester niet op Lutsharel Geertruida en Quinten Timber. ''Als Geertruida morgen toch op het veld zou staan, zou dat een enorme meevaller zijn. Maar ik ga daar niet vanuit. Quinten Timber ook niet en Gimenez wordt as we speak getest.'' Santiago Gimenez moest afgelopen weekend al verstek laten gaan en werd toen vervangen door Ayase Ueda.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties