Slot's Liverpool-revolutie levert 300 miljoen euro op in debuutjaar

Arne Slot kan zondag zijn eerste prijs winnen als manager van Liverpool. Op Wembley dient in de finale van de EFL Cup te worden afgerekend met Newcastle United. Het is sowieso een prima debuutjaar voor de Nederlandse trainer op Anfield, zeker op financieel gebied.

De Telegraaf rekent in aanloop naar de eindstrijd van het tweede Engelse bekertoernooi voor dat Liverpool onder Slot circa 300 miljoen euro toucheert in het seizoen 2024/25. Dat is het totaalbedrag uit alle toernooien waaraan de grootmacht heeft deelgenomen.

Liverpool is hard op weg om de Premier League te winnen. Mocht dat daadwerkelijk lukken, dan kan de koploper omgerekend 212 miljoen euro bijschrijven. Het avontuur in de Champions League, dat voor Liverpool eindigde in de achtste finale, leverde 80 miljoen euro op.

Het veroveren van de EFL Cup levert Slot en consorten overigens niet bijster veel op: 200.000 euro. Liverpool houdt 45 procent over van de recette van alle gespeelde wedstrijden in het betreffende Engelse toernooi.

De Telegraaf benadrukt dat Liverpool heel weinig kwijt was aan het binnenhalen van de Nederlandse staf. Voor Slot, assistenten Sipke Hulshoff en John Heitinga, video-analist Roderick van der Ham en performance-coach Ruben Peeters werd in totaal dertien miljoen euro neergelegd.

De supporters van Liverpool richten zich vooral op de finale van de EFL Cup. Circa 35.000 fans maken de reis van 350 kilometer naar Wembley om hun helden aan te moedigen. Volgens berichtgeving uit Engeland zijn ruim 30.000 aanhangers van Newcastle United aanwezig in Londen voor de eindstrijd.

Liverpool veroverde de EFL Cup in 2024 door in de finale Chelsea met 0-1 te verslaan. Newcastle United, dat sinds 1955 geen binnenlandse prijs won, was in de finale van 2023 niet opgewassen tegen Manchester United: 2-0.