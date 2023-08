Slot reageert op vroege rode kaart van Nieuwkoop: ‘Ik dacht meteen...’

Zondag, 13 augustus 2023 om 23:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:57

Arne Slot neemt het Bart Nieuwkoop niet kwalijk dat de verdediger zondag in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0) halverwege de eerste helft een rode kaart kreeg. Dat vertelde de oefenmeester na afloop van het duel op de persconferentie. Nieuwkoop ging op de achillespees van Iñigo Córdoba staan, waarna scheidsrechter Rob Dieperink eerst nog geel trok. Na tussenkomst van de VAR kwam hij terug op die beslissing en gaf hij rood.

Op de vraag of de oefenmeester het Nieuwkoop kwalijk nam, antwoordde Slot: "Kwalijk is een groot woord. Als je uitglijdt, kun je iemand dat dan kwalijk nemen? Het is zijn kracht om snel en agressief bij duels te zitten, om kort erop te zitten. En je kan je afvragen of het noodzakelijk was om daar zo kort te zitten, want er was geen intentie om deze speler (Córdoba, red.) aan te spelen. Maar als een speler licht uitglijdt, kun je je afvragen of je het hem kwalijk kan nemen. Maar dat doet niks af aan het feit dat ik me voor kan stellen dat de VAR ingreep en daar vervolgens rood voor gaf."

Toen Slot zag hoe Nieuwkoop de overtreding maakte en hoe Córdoba reageerde, zag hij de bui al hangen. "Ik zag de overtreding niet, maar ik zag wel de reactie van de speler, die een beetje naar de achterkant grijpt van z'n been. Dus dan zal de tackle ongetwijfeld van achteren gekomen zijn. Toen dacht ik wel: oooh, chips. En dat bleek terecht te zijn", aldus de trainer.

Behalve Slot was ook doelman Justin Bijlow aanwezig op de persconferentie. "Teleurstellend dat je het seizoen begint met puntenverlies in eigen huis", blikte hij desgevraagd terug op het duel. "We komen na 25 minuten met tien man te staan, maar ondanks dat denk ik dat we wel gewoon proberen te blijven voetballen en kansen te creëren. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. We hebben toch wel wat kansjes gehad, dus jammer dat je puntenverlies lijdt."