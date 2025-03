'Slot is sterspeler van Liverpool kwijt na akkoord met nieuwe club'

De transfer van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid is rond, zo meldt journalist Sacha Tavolieri namens Sky Sport. De zaakwaarnemers van de 26-jarige rechtsback van Liverpool, onder wie zijn broer, hebben eindelijk een akkoord bereikt over een transfervrije overgang.

Geruchten over een transfervrij vertrek van TAA naar Real Madrid gaan al meer dan een jaar, maar nu lijkt de kogel door de kerk. Alexander-Arnold heeft een akkoord bereikt over een contract voor vijf seizoenen, dat per 1 juli 2025 zal ingaan.

Alexander-Arnold gaat er in financieel opzicht flink op vooruit. Bij Liverpool ligt zijn salaris volgens Sky Sport rond de elf miljoen euro bruto per jaar, terwijl Real Madrid hem rond de vijftien miljoen euro bruto per seizoen zal gaan betalen.

Het transfervrije karakter van de overgang maakt het voor Alexander-Arnold extra aantrekkelijk. De Brit toucheert een enorme tekenpremie die gelijkstaat aan 'een redelijke transfersom', zo melden bronnen.

Het nieuws is voor Arne Slot een fikse aderlating. De manager van Liverpool dreigt komende zomer drie van zijn sterren transfervrij kwijt te raken. Naast Alexander-Arnold beschikken ook aanvoerder Virgil van Dijk en topscorer Mohamed Salah over een aflopend contract.

Alexander-Arnold vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 75 miljoen euro. De vleugelverdediger, die in 2016 debuteerde, speelde al 349 officiële wedstrijden voor Liverpool. Daarin was hij goed voor 22 goals en 87 assists.