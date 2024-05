‘Slot raakt direct een van zijn Nederlandse spelers kwijt bij Liverpool’

Sepp van den Berg staat op het punt om Liverpool definitief te verlaten, zo meldt Kicker. De 22-jarige verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FSV Mainz, dat van plan is om de optie tot koop in het huurcontract te lichten.

Van den Berg kende een uitstekend seizoen bij Mainz, waar hij vrijwel alle wedstrijden speelde. Mede dankzij een doelpunt van de centrumverdediger won Mainz op de slotdag van de Bundesliga van VfL Wolfsburg (1-3).

Het was een uitermate belangrijk doelpunt van Van den Berg, want bij een nederlaag tegen Wolfsburg had Mainz de nacompetitie in gemoeten. Nu werd op eigen kracht plek dertien en daarmee een nieuw seizoen op het hoogste podium van Duitsland veiliggesteld.

Door het bereiken van handhaving in de Bundesliga beschikt Mainz over voldoende budget om Van den Berg definitief in te gaan lijven. Daarvoor staat een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen in het huurcontract met Liverpool.

Arne Slot krijgt bij Liverpool dus geen zeggenschap over de toekomst van Van den Berg, die in 2019 als groot talent werd overgenomen van PEC Zwolle. Van den Berg werd al diverse keren verhuurd en speelde slechts vier keer voor het eerste elftal van Liverpool.

In totaal speelde Van den Berg dit seizoen 36 duels voor Mainz, waarin hij goed was voor 3 goals. Zijn contract bij Liverpool loopt door tot medio 2026.

