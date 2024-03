Slot pareert stevige kritiek Valentijn Driessen: ‘Ik vond dat hij juist...’

Arne Slot is op de persconferentie na afloop van Feyenoord - FC Utrecht (4-2) verwikkeld geraakt in een discussie met Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf zei tegen Slot dat Igor Paixão zondagmiddag buiten zijn doelpunt om ‘alles fout deed’.

Feyenoord kwam zondagmiddag in De Kuip al in de eerste helft op een 0-2 achterstand. Na rust kwamen de Rotterdammers goed uit de kleedkamer en werd alsnog afgerekend met de ploeg van Ron Jans. Paixão maakte de aansluitingstreffer.

Ondanks het doelpunt, was Driessen niet overtuigd van de Braziliaan. “Dat zondagsschot vloog erin, maar verder ging alles fout bij hem. Het was wel dreigend, maar ook veel balverlies”, zei Driessen tegen Slot op de persconferentie na afloop.

Slot vond de kritiek van Driessen te overdreven. “Niet elke bal kan aankomen. Ik vond ook niet dat hij veel makkelijke ballen verloor. Ik vond dat hij vandaag juist tegenstanders met zich mee lokte. Daarvandaan kon hij weer de vrije man vinden.”

“Niet elke voorzet kan resulteren in een doelpunt”, ging de oefenmeester van Feyenoord verder. “Het zijn vaak juist halve kansjes die resulteren in een treffer.”

Feyenoord maakte in de zomer van 2022 4,5 miljoen euro over naar Coritiba FC voor de 23-jarige buitenspeler. Vorig seizoen was hij in 37 duels voor Feyenoord goed voor 9 doelpunten en 6 assists.

In de huidige voetbaljaargang weet hij ongeveer dezelfde cijfers te overleggen. Hij kwam tot dusver 38 keer in actie namens Feyenoord, gaf 3 assists en vond zelf 9 keer het net.



