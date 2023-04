Slot op inspectie in Rome: ‘Ik ging meteen kijken, vorige keer was het slecht’

Woensdag, 19 april 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:13

Arne Slot is bijzonder te spreken over de grasmat in het Stadio Olimpico. De oefenmeester van Feyenoord neemt het donderdag in de return van de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma en vreesde dat de grasmat er net als in september, toen de Rotterdammers tegen Lazio speelden, slecht bij zou liggen. Het tegendeel blijkt echter waar, constateert Slot. "Het is echt een prachtig veld om op te spelen."

Feyenoord moet zijn 1-0 overwinning van vorige week in Rome zien te verdedigen. Slot bewaart echter geen al te beste herinneringen aan het stadion, daar Lazio eerder dit seizoen na een half uur spelen met 3-0 leidde. Feyenoord verloor met 4-2, maar slaagde er uiteindelijk in om bovenaan in de groep groep te eindigen en de kwartfinale te halen. De grootste zorg van Slot bij het betreden van het Stadio Olimpico was de grasmat, die er tegen Lazio niet goed bij lag. "Ik was heel nieuwsgierig hoe het veld eruit zou zien, omdat het veld de vorige keer dat we hier waren heel slecht was", vertelt Slot op de persconferentie van woensdag. "Ik ben zo snel mogelijk naar het veld gegaan om dat te beoordelen. Het is een geweldige grasmat."

"Ze hebben in de loop van de tijd denk ik de grasmat veranderd, want het is echt een prachtig veld om op te gaan spelen", vervolgt de oefenmeester zijn lofzang. "Toen ik in de kleedkamer kwam gingen er nog wel een paar momenten door mijn hoofd van die 4-2 nederlaag eerder dit seizoen." Medio april is alles anders, nu de halve finale lonkt. Slot weet echter dat Feyenoord een pittige avond kan verwachten. Roma won afgelopen weekend nog overtuigend met 3-0 van Udinese. Toch denkt Slot niet dat een verdedigende tactiek de beste keuze is donderdagavond. "Ik denk dat iedereen die mij kent weet dat de beste manier van verdedigen nog altijd het hebben van de bal is. Juist in de fase waarin we vorige week moeilijkheden ondervonden, hadden we geen controle over de bal." Roma kwam toen meerdere keren dicht bij een treffer, maar scoorde niet.

Wieffer

Mats Wieffer maakte in het heenduel de enige treffer van de wedstrijd. De middenvelder volleerde prachtig raak na een voorzet van Oussama Idrissi. Tijdens die ontmoeting in De Kuip viel Paulo Dybala geblesseerd uit. Het is nog altijd onduidelijk of de sterspeler van de Romeinen fit genoeg zal zijn om aan de aftrap te staan. "Zij hebben genoeg goede spelers", concludeert Wieffer, die donderdag op scherp staat. "Dybala is wel een erg goede speler, maar ze hebben nog genoeg andere spelers die doen wat ze moeten doen. Toen hij uitviel afgelopen week kwamen er spelers in die misschien nog wel gevaarlijker waren. Ik denk dat het niet uitmaakt wie er meedoen, ze zijn als team gewoon heel goed. Morgen moeten ze winnen, dus het zal moeilijk worden.''