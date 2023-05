Slot op gesprek bij Spurs; Driessen komt met opvallende reden achter interesse

Woensdag, 3 mei 2023 om 07:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:09

Tottenham Hotspur heeft Arne Slot uitgenodigd voor een 'sollicitatiegesprek'. De trainer van Feyenoord is een van de opties om de openstaande trainersvacature bij the Spurs in te vullen. De topkandidaat zou echter Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) zijn.

Tottenham zoekt een opvolger voor de enkele weken geleden ontslagen Antonio Conte. Slot is een van de kandidaten om de Italiaanse manager op te volgen. Driessen weet dat de trainer van Feyenoord inmiddels is uitgenodigd voor een gesprek in Noord-Londen. “Dat doen die Engelse clubs altijd met drie of vier trainers”, zegt hij bij Vandaag Inside. "Dat zijn een soort sollicitatiegesprekken. Julian Nagelsmann, Slot en Mauricio Pochettino komen dan langs en mogen hun verhaal vertellen. Op dat gesprek gaat Slot wel in.”

De belangrijkste kandidaat is naar verluidt echter Xabi Alonso, die met Bayer Leverkusen momenteel zesde in de Bundesliga staat en met die Werkself ook nog de finale van de Europa League kan halen. “Hij heeft de Champions League gewonnen, bij topclubs gespeeld en is een uithangbord”, aldus Driessen. “Hij is niet onder de indruk van Tottenham Hotspur. Slot die heeft nog nooit wat gewonnen, komt uit Overijssel en heeft nog nooit écht geld verdiend.”

“Wat heeft Arne Slot gewonnen?”, vraagt Driessen zich nogmaals hardop af. “Hij heeft nog nooit de Champions League meegemaakt. Voor hem is het allemaal heel groot en nieuw, voor Xabi Alonso natuurlijk niet. Ik heb ook gehoord dat Tottenham geïnteresseerd is in Slot omdat hij nog nooit verloren heeft van Erik ten Hag, dat telt dan daar.” De uitspraak van Driessen is opvallend te noemen, daar Slot vorig seizoen met 0-2 en 3-2 van het Ajax van Ten Hag verloor.

Johan Derksen zou het vreemd vinden als Slot niet ingaat op de interesse van Tottenham. “Hij moet zich wel realiseren dat hij zich niet gek moet laten maken door de charme en romantiek van Feyenoord. Hij heeft het fantastisch gedaan en het is momenteel Hosanna in Rotterdam, maar het kan volgend seizoen heel anders zijn.”

Derksen is van mening dat Slot met zijn 44-jarige leeftijd de stap naar een ‘werkelijke topclub’ altijd moet maken. “Daar reken ik Tottenham Hotspur dan even bij. Omdat hij koploper in de Eredivisie is met Feyenoord zijn de Engelse clubs in hem geïnteresseerd. Als hij volgend jaar in de middenmoot eindigt, is er geen club die belt. Op dit moment in zijn carrière is hij rijp voor die stap, want als je in Nederland blijft hangen wordt zijn status alleen maar minder. Zeker internationaal gezien.”